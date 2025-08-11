«Φόρος εξαγωγών» 15% σε Nvidia και AMD για πωλήσεις στην Κίνα

Η Nvidia και η Advanced Micro Devices Inc. (AMD) συμφώνησαν να καταβάλλουν το 15% των εσόδων τους από τις πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, στο πλαίσιο συμφωνίας για την εξασφάλιση αδειών εξαγωγής — μια ασυνήθιστη ρύθμιση που ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχία τόσο στις αμερικανικές εταιρείες, όσο και στο Πεκίνο.

Η Nvidia σχεδιάζει να μοιράζεται το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις του H20 στην Κίνα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg. Η AMD θα αποδίδει το ίδιο ποσοστό από τα έσοδα του MI308, πρόσθεσε η ίδια πηγή, ζητώντας ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας των εσωτερικών διαβουλεύσεων.

Η ρύθμιση αυτή αντικατοπτρίζει την προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει οικονομικά οφέλη για την Αμερική σε αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο εμπόριο. Η κυβέρνησή του έχει δείξει διάθεση να χαλαρώσει εμπορικούς όρους, όπως οι δασμοί, με αντάλλαγμα τεράστιες επενδύσεις στις ΗΠΑ — όπως η δέσμευση της Apple. να δαπανήσει 600 δισ. δολάρια για εγχώρια παραγωγή. Ωστόσο, ένας τόσο στενός και επιλεκτικός «φόρος εξαγωγών» έχει ελάχιστα προηγούμενα στη σύγχρονη επιχειρηματική ιστορία.

Το Πεκίνο, το οποίο έχει γίνει όλο και πιο εχθρικό απέναντι στην ιδέα κινεζικές εταιρείες να χρησιμοποιούν το H20, είναι απίθανο να αποδεχθεί θετικά την ιδέα. Ο Yuyuantantian, λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με το κρατικό China Central Television και συχνά εκφράζει την επίσημη κινεζική γραμμή για το εμπόριο, την Κυριακή επέκρινε τις υποτιθέμενες αδυναμίες ασφάλειας και την αναποτελεσματικότητα του τσιπ.

«Αυτή η φαινομενική ανταλλαγή είναι πρωτοφανής από την άποψη του ελέγχου εξαγωγών. Η ρύθμιση αυτή κινδυνεύει να ακυρώσει το σκεπτικό εθνικής ασφάλειας που στηρίζει τους ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ», δήλωσε ο Jacob Feldgoise, ερευνητής στο Κέντρο για την Ασφάλεια και την Αναδυόμενη Τεχνολογία, με έδρα την Ουάσιγκτον.

Πρόσθεσε ότι «πιθανόν θα υπονομεύσει τη θέση των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις με συμμάχους για την εφαρμογή συμπληρωματικών ελέγχων. Οι σύμμαχοι μπορεί να μην πιστέψουν τους Αμερικανούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αν βλέπουν ότι είναι πρόθυμοι να «ανταλλάξουν» τις ανησυχίες εθνικής ασφάλειας με οικονομικές παραχωρήσεις — είτε από αμερικανικές εταιρείες, είτε από ξένες κυβερνήσεις».

Εκπρόσωπος της Nvidia δήλωσε ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με τους αμερικανικούς κανόνες εξαγωγών, προσθέτοντας ότι, παρότι δεν έχει αποστείλει τσιπ H20 στην Κίνα εδώ και μήνες, ελπίζει πως οι κανονισμοί θα επιτρέψουν στις αμερικανικές εταιρείες να ανταγωνιστούν στην κινεζική αγορά. Η AMD δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.