Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Τούλα και άλλος ένας στην Νίζνι Νόβγκοροντ. Στοχοποιήθηκε και η περιφέρεια της Μόσχας, πάνω από την οποία καταρρίφθηκαν δύο επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Τρεις νεκροί στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση με drones

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 10:12

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν την περασμένη νύκτα σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις περιφέρειες της Τούλα και του Νίζνι Νόβγκοροντ, κατά την οποία στοχοθετήθηκε επίσης η Μόσχα, ανακοινώθηκε σήμερα από ρώσους περιφερειακούς αξιωματούχους και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο νοσηλεύονται μετά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην περιφέρεια της Τούλα που συνορεύει προς βορράν με την περιφέρεια της Μόσχας, ανέφερε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της Τούλα Ντμίτρι Μιλιάεφ.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο νοσηλεύονται έπειτα από ουκρανική επίθεση με στόχο βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ στη δυτική Ρωσία, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Γκλεμπ Νικίτιν.

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας συνολικά 59 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 12 πάνω από την περιφέρεια της Τούλα και άλλα δύο πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας. Το υπουργείο ανακοινώνει μόνο πόσα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίπτουν οι μονάδες του και όχι πόσα εξαπολύει η Ουκρανία.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

