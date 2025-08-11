Σ. Αραβία: Άνοδος ρεκόρ για τη βιομηχανική παραγωγή το δεύτερο τρίμηνο

Τον... ανήφορο πήρε η βιομηχανική παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αυξήθηκε κατά 7,9% στο τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, μεταδίδει το Bloomberg.

Το γεγονός αυτό συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη που σημείωσε η χώρα και οφείλεται εν μέρει στην επέκταση της παραγωγής πετρελαίου, χάρη στη νέα πολιτική του OPEC+ υπέρ της τόνωσης της προσφοράς του «μαύρου χρυσού». Την ίδια στιγμή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας παρουσίασε αύξηση κοντά στο 4%.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς τοποθετεί εκ νέου την πετρελαϊκή οικονομία του βασιλείου σε τροχιά ανάπτυξης, έπειτα από τα απογοητευτικά δεδομένα του πρώτου τριμήνου.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής βασίζεται επιπλέον στις θετικές επιδόσεις μιας σειράς τομέων, όπως η μεταποίηση και η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.