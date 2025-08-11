#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σ. Αραβία: Άνοδος ρεκόρ για τη βιομηχανική παραγωγή το δεύτερο τρίμηνο

Το γεγονός αυτό συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη που σημείωσε η χώρα και οφείλεται εν μέρει στην επέκταση της παραγωγής πετρελαίου, χάρη στη νέα πολιτική του OPEC+.

Σ. Αραβία: Άνοδος ρεκόρ για τη βιομηχανική παραγωγή το δεύτερο τρίμηνο

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 14:50

Τον... ανήφορο πήρε η βιομηχανική παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αυξήθηκε κατά 7,9% στο τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, μεταδίδει το Bloomberg. 

Το γεγονός αυτό συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη που σημείωσε η χώρα και οφείλεται εν μέρει στην επέκταση της παραγωγής πετρελαίου, χάρη στη νέα πολιτική του OPEC+ υπέρ της τόνωσης της προσφοράς του «μαύρου χρυσού». Την ίδια στιγμή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας παρουσίασε αύξηση κοντά στο 4%.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς τοποθετεί εκ νέου την πετρελαϊκή οικονομία του βασιλείου σε τροχιά ανάπτυξης, έπειτα από τα απογοητευτικά δεδομένα του πρώτου τριμήνου. 

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής βασίζεται επιπλέον στις θετικές επιδόσεις μιας σειράς τομέων, όπως η μεταποίηση και η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σκοτώθηκαν δημοσιογράφοι του Al Jazeera από χτύπημα του Ισραήλ

Αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους αποφάσισε η Αυστραλία

Το ποντάρισμα της Helleniq Energy στις ΑΠΕ της ΝΑ Ευρώπης

Σκληρή κριτική από Βραζιλία στα ισραηλινά σχέδια για τη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο