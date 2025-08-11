#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιταλός ΥΠΑΜ: «Έχασε ανθρωπιά και λογική» η ισραηλινή κυβέρνηση

«Απαράδεκτα» χαρακτήρισε όσα συμβαίνουν στη Γάζα ο Γκουίντο Κροζέτο. Πρέπει να βρεθεί τρόπος «για να υποχρεωθεί ο Νετανιάχου να φερθεί λογικά».

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 13:17

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Stampa, o Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. «Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχασε την ανθρωπιά και την λογική της. Πρέπει να διαχωρίζουμε, πάντα, τις κυβερνήσεις από τα κράτη, τους λαούς και τις θρησκείες τους. Αυτό ισχύει για τον Νετανιάχου, όπως και για τον Πούτιν, οι μέθοδοι τον οποίων- πλέον-μοιάζουν επικίνδυνες», δήλωσε ο Κροζέτο.

«Τα όσα συμβαίνουν είναι απαράδεκτα. Δεν είμαστε αντιμέτωποι με μια στρατιωτική επιχείρηση με παράπλευρες απώλειες, αλλά με την ξεκάθαρη άρνηση του Δικαίου και των βασικών αρχών του πολιτισμού μας. Εμείς καταβάλλουμε προσπάθειες, σε ό,τι αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά εκτός από την καταδίκη τώρα πρέπει να βρεθεί τρόπος για να υποχρεωθεί ο Νετανιάχου να φερθεί λογικά», πρόσθεσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με τον Γκουίντο Κροζέτο, «άλλο είναι να ελευθερωθεί η Γάζα από την Χαμάς και άλλο από τους Παλαιστίνιους. Η πρώτη μπορεί να ονομαστεί απελευθέρωση, αλλά το να διώχνεται ένας λαός από την γη του είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό και ο όρος που χρησιμοποιείται φαίνεται να είναι εντελώς ακατάλληλος».

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της La Stampa υπογράμμισε πως θεωρεί ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης στην φάση αυτή δεν αποτελεί λύση «διότι το να αναγνωρίσει κανείς ένα κράτος που δεν υπάρχει, κινδυνεύει να μετατραπεί μόνον σε πολιτική πρόκληση μέσα μια διεθνή κατάσταση γεμάτη προκλήσεις».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

