#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δίωξη κατά τριών ναυτικών για το σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική

Υπάρχουν υποψίες ότι το τάνκερ Eagle S, που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, προκάλεσε σκοπίμως βλάβη στο υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο EstLink 2 και σε τέσσερα καλώδια τηλεπικοινωνιών που συνδέουν την Φινλανδία με την Εσθονία.

Δίωξη κατά τριών ναυτικών για το σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική
φωτογραφία αρχείου

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 14:20

Η εισαγγελία της Φινλανδίας άσκησε δίωξη κατά τριών ναυτικών του τάνκερ Eagle S, ανάμεσά τους και του πλοιάρχου, που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στο σαμποτάζ κατά των υποθαλάσσιων καλωδίων στην Βαλτική στο τέλος του 2024.

«Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας άσκησε δίωξη για διακεκριμένες εγκληματικές φθορές και διακεκριμένη παρακώλυση επικοινωνιών κατά του πλοιάρχου καθώς και του πρώτου και δεύτερου αξιωματικού του πετρελαιοφόρου Eagle S, νηολογημένου στις Νήσους Κουκ», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από την εισαγγελία.

Υπάρχουν υποψίες ότι το τάνκερ, που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, προκάλεσε σκοπίμως βλάβη στο υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο EstLink 2 και σε τέσσερα καλώδια τηλεπικοινωνιών που συνδέουν την Φινλανδία με την Εσθονία σέρνοντας εσκεμμένα την άγκυρά του σε μία διαδρομή 90 χιλιομέτρων στον Κόλπο της Φινλανδίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τρεις νεκροί στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση με drones

Πίεση μέσω κυρώσεων ζητά η Ευρώπη πριν το ραντεβού Τραμπ-Πούτιν

Ρωσικό δυιλιστήριο έπληξαν με drones οι Ουκρανοί

Ευρωπαϊκή αντιπρόταση στους σχεδιασμούς Πούτιν για Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο