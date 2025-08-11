#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Deal Paramount για αποκλειστική προβολή των αγώνων ΜΜΑ στις ΗΠΑ

Τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής των αγώνων Μεικτών Πολεμικών Τεχνών αγόρασε η εταιρεία από την TKO Group Holdings, έναντι $7,7 δισ. Πρόκειται για ποσό υπερδιπλάσιο από εκείνο που λάμβανε η ιδιοκτήτρια του UFC, στο πλαίσιο προηγούμενης συμφωνίας με την Walt Disney Co.’s ESPN.

Deal Paramount για αποκλειστική προβολή των αγώνων ΜΜΑ στις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 16:36

Η Paramount αγόρασε έναντι $7,7 δισ. τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής όλων των αγώνων Μεικτών Πολεμικών Τεχνών (ΜΜΑ) του πρωταθλήματος UFC στις ΗΠΑ τα επόμενα επτά χρόνια. Πρόκειται για ποσό υπερδιπλάσιο από εκείνο που λάμβανε η TKO Group Holdings Inc., ιδιοκτήτρια του UFC, στο πλαίσιο προηγούμενης συμφωνίας που είχε υπογράψει με την Walt Disney Co.’s ESPN, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα η Paramount θα προβάλει τις 13 κορυφαίες εκδηλώσεις του UFC, 30 επιπλέον βραδιές αγώνων στην υπηρεσία streaming της, καθώς και επιλεγμένα events στο δίκτυο μετάδοσης CBS, αρχής γενομένης του 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προβολή των εκδηλώσεων αυτών θα γίνεται πλέον χωρίς επιπρόσθετο κόστος για τους καταναλωτές. Αυτό δεν ίσχυε μέχρι τώρα, αφού, για να παρακολουθήσει κάποιος τους αγώνες του πρωταθλήματος έπρεπε να έχει αφενός συνδρομή στο ESPN+, και αφετέρου να καταβάλει ένα επιπλέον ποσό.

Η εξέλιξη έρχεται μόλις λίγες μέρες αφότου ο Ντέιβιντ Έλισον απέκτησε τον έλεγχο της Paramount. Σύμφωνα με τον νέο CEO, η απόκτηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων για προβολή των αγώνων του UFC αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα για την εταιρεία ψυχαγωγίας, και αναμένει να προσεγγίσει εκατομμύρια νέους συνδρομητές. Την πεποίθηση αυτή δικαιολογεί καθώς το πρωτάθλημα έχει αποκτήσει τεράστια της δημοτικότητα την τελευταία δεκαετία. 

