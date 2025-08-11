#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Tηλεδιασκέψεις Ευρωπαίων ηγετών με Τραμπ ενόψει της συνόδου στην Αλάσκα

Την Τετάρτη η γερμανική κυβέρνηση διοργανώνει τηλεδιάσκεψη μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του Τραμπ με στόχο τη συγκρότηση μιας διατλαντικής θέσης πριν από τη σύνοδο της Αλάσκας.

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 18:14

Επείγουσα πρωτοβουλία διαμεσολάβησης μεταξύ Ουκρανίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ αναλαμβάνει η καγκελαρία ενόψει της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Ζελένσκι στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

Την Τετάρτη στις 15:00 (ώρα Ελλάδος) η γερμανική κυβέρνηση διοργανώνει τηλεδιάσκεψη μεταξύ των ηγετών της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Πολωνίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ και του Ουκρανού προέδρου και μία ώρα αργότερα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζ.Ντ. Βανς. Ο στόχος της γερμανικής διαμεσολαβητικής προσπάθειας είναι να σχηματιστεί κοινή διατλαντική θέση πριν από την σύνοδο της Αλάσκας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, οι μεθαυριανές συνομιλίες θα εστιάσουν στους τρόπους αύξησης της πίεσης στην Ρωσία, το θέμα της σειράς των συναντήσεων για διαπραγματεύσεις μετά την Παρασκευή, στα ουκρανικά εδάφη τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανταλλαχθούν και σε εγγυήσεις για το Κίεβο ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να προχωρήσει περισσότερο δυτικά, πέρα από τα εδάφη που θα έχει αποκτήσει.

Η πρώτη τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης «θα χρησιμεύσει ως προετοιμασία ενόψει της συνομιλίας με τον πρόεδρο Τραμπ», την οποία θα έχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σίγουρα και αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ. «Για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς είναι σημαντικό να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή θέση ώστε να εξασφαλιστεί επιρροή», πρόσθεσε ο κ. Μάιερ.

Αναφερόμενος στην χθεσινοβραδινή τηλεφωνική συνομιλία του κ. Μερτς με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι συμφωνήθηκε να τηρηθεί εμπιστευτικότητα. «Η συνάντηση (στις 15 Αυγούστου) θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική στιγμή για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο καγκελάριος εξακολουθεί να ελπίζει ότι στην συνάντηση της Αλάσκας θα λάβει μέρος ο Ουκρανός πρόεδρος. Μια δίκαιη ειρήνη ερήμην της Ουκρανίας είναι αδιανόητη και τα σύνορα δεν επιτρέπεται να μετακινούνται με την χρήση βίας», πρόσθεσε ο Στέφεν Μάιερ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

