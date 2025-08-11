#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δαρδανέλλια: Νέα πυρκαγιά απειλεί πολυτελείς κατοικίες, διακοπή ναυσιπλοΐας

Το πύρινο μετωπο ξεκίνησε από την περιοχή Κεπέζ ενώ χρειάστηκε να απομακρυνθούν περίπου 80 άτομα διά θαλάσσης.

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 20:46

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στα Δαρδανέλλια (Τσανάκαλε). Το πύρινο μετωπο ξεκίνησε από την περιοχή Κεπέζ ενώ χρειάστηκε να απομακρυνθούν περίπου 80 άτομα διά θαλάσσης.

Η ένταση της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και απειλούνται πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή Γκιουζελγιαλί στα Στενα των Δαρδανελλίων.

 

Όπως έγινε γνωστό, διεκόπη η ναυσιπλοΐα στο ρευμα ανόδου (από Νότο προς Βορρά) στα Στενά των Δαρδανελλίων. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Βίντεο στο διαδίκτυο αποτυπώνουν την ένταση της πυρκαγιάς και τις ζημιές που έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

