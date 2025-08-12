#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέα ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας

Στοχοποιήθηκαν οι περιφέρειες Ραστόφ και Στάβραπαλ Κράι, πάνω από τις οποίες καταρρίφθηκαν 25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του Κιέβου, σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΑΜ.

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 09:45

Οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν 25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Ραστόφ και στο Στάβραπαλ Κράι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Γενικά, το υπουργείο ανακοινώνει πόσα drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

