Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Επεκτείνονται τα εργοστάσια όπλων

Τα εργοστάσια όπλων της Ευρώπης επεκτείνονται με ρυθμό τριπλάσιο από αυτόν την εποχή της ειρήνης, καλύπτοντας πάνω από 7 εκατ. τετραγωνικά μέτρα νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αντιπροσωπεύουν επανεξοπλισμό ιστορικής κλίμακας.

Η οικοδομική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις όπλων έχει εκτιναχθεί μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times βασισμένη σε δεδομένα δορυφόρων ραντάρ, που καλύπτουν 150 εγκαταστάσεις σε 37 εταιρείες.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η πολυαναμενόμενη αναβίωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, τροφοδοτούμενη από την ένεση κρατικών επιδοτήσεων, αρχίζει να υλοποιείται όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικού λόγου ή υποσχέσεων δαπανών, αλλά και σε τσιμέντο και ατσάλι.

Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που οι κυβερνήσεις της ΕΕ διαφωνούν για το πώς θα συντηρήσουν τις αποστολές όπλων προς το Κίεβο προχωρώντας παράλληλα σε αναπλήρωση των δικών τους αποθεμάτων.

Χρησιμοποιώντας περισσότερες από 1.000 διελεύσεις δορυφόρων οι FT παρακολούθησαν τις αλλαγές σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή πυρομαχικών και πυραύλων. Η κλίμακα και η εξάπλωση των μονάδων υποδηλώνουν μια στροφή στον επανεξοπλισμό, μετακινώντας την Ευρώπη από την στρατηγική της παραγωγής «just-in-time» προς τη δημιουργία βιομηχανικής βάσης για πιο μακροχρόνια πολεμική ετοιμότητα.

Ο Γουίλιαμ Άλμπερκ, ανώτερος ερευνητής στο Asia Pacific Forum δήλωσε: «Αυτές είναι βαθιές και δομικές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν τη βιομηχανία άμυνας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όταν αρχίζεις τη μαζική παραγωγή οβίδων, τα μέταλλα και τα εκρηκτικά αρχίζουν να ρέουν, κάτι που μειώνει το κόστος και την πολυπλοκότητα της παραγωγής πυραύλων».

Οι περισσότερες αμυντικές εταιρείες αρνήθηκαν να σχολιάσουν τα ευρήματα, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας. Στις περιοχές με καταγεγραμμένες αλλαγές οι εγκαταστάσεις αυξήθηκαν από 790.000 τ.μ. το 2020-21 σε 2,8 εκατ. τ.μ. το 2024-25.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επεκτάσεις ήταν ένα κοινό έργο μεταξύ της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας Rheinmetall και της ουγγρικής κρατικής εταιρείας άμυνας N7 Holding, το οποίο δημιούργησε μια τεράστια παραγωγική εγκατάσταση για πυρομαχικά και εκρηκτικά στο Βάρπαλοτα της δυτικής Ουγγαρίας.

Το πρώτο εργοστάσιο στον χώρο στην Ουγγαρία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με δελτίο τύπου, παράγοντας πυρομαχικά 30mm για το τεθωρακισμένο όχημα μάχης πεζικού KF41 Lynx της Rheinmetall.

Η επέκταση συνεχίζεται, καθώς ο χώρος θα παράγει και άλλους τύπους πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων οβίδων πυροβολικού 155mm και πυρομαχικών 120mm για το άρμα Leopard 2 και, ενδεχομένως, το Panther, σύμφωνα με τη Rheinmetall. Ο χώρος θα φιλοξενεί επίσης εργοστάσιο εκρηκτικών.

Ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Αντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι από την εισβολή της Μόσχας, η ετήσια ικανότητα παραγωγής πυρομαχικών στην Ευρώπη θα αυξηθεί από 300.000 σε περίπου 2 εκατ. έως το τέλος του έτους.

Η επέκταση της Rheinmetall θα καλύψει μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης: η εταιρεία είπε ότι η ετήσια παραγωγική ικανότητα οβίδων 155mm θα αυξηθεί από 70.000 το 2022 σε 1,1 εκατ. το 2027.