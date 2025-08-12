#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνομιλία Σι-Λούλα: Ενότητα μπροστά στον «προστατευτισμό», ζητά ο Κινέζος πρόεδρος

Το Πεκίνο θα επιδιώξει «να συνεργαστεί με την Μπραζίλια για να δώσει το παράδειγμα της ενότητας και της αυτονομίας μεταξύ των χωρών του Νότου». Στόχος μας να «οικοδομήσουμε μαζί έναν κόσμο πιο δίκαιο κι έναν πλανήτη πιο βιώσιμο», εξήγησε ο Σι Τζινπινγκ.

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 10:08

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τόνισε στον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λούλα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους ότι «όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν και να εναντιωθούν σθεναρά στη μονομέρεια και στον προστατευτισμό», μετέδωσε σήμερα κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Τους τελευταίους μήνες, οι Σι Τζινπίνγκ και Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα επιδιώκουν να παρουσιάσουν τις χώρες τους ως αφοσιωμένες υπερασπίστριες της πολυμερούς συνεργασίας, φροντίζοντας να επισημαίνουν την αντίθεση με την επιθετική εμπορική πολιτική του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις του κ. Σι που μεταδόθηκαν σήμερα από το Νέα Κίνα, το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, εμμέσως πλην σαφώς αναφέρονταν στους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς.

Ο Κινέζος πρόεδρος εξήγησε πως η χώρα του θα επιδιώξει «να συνεργαστεί με τη Βραζιλία για να ώσει το παράδειγμα της ενότητας και της αυτονομίας μεταξύ των χωρών του Νότου», ώστε να «οικοδομήσουμε μαζί έναν κόσμο πιο δίκαιο κι έναν πλανήτη πιο βιώσιμο».

Σε δική της ανακοίνωση η προεδρία της Βραζιλίας σημείωσε πως η συνδιάλεξη διήρκεσε περίπου μια ώρα και κατά τη διάρκειά της οι κ.κ. Λούλα και Σι συζήτησαν διάφορα ζητήματα, από τον πόλεμο στην Ουκρανία ως τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Οι δυο άνδρες «συμφώνησαν στον ρόλο της G20 και της BRICS στην υπεράσπιση της πολυμερούς συνεργασίας», κατά την Μπραζίλια.

Οι ηγέτες εξάλλου «δεσμεύτηκαν να διευρύνουν περαιτέρω το πεδίο συνεργασίας σε τομείς όπως αυτοί της υγείας, του πετρελαίου και του αερίου, της ψηφιακής οικονομίας και των δορυφόρων».

Η συνδιάλεξη ακολούθησε την ανακοίνωση του Λούλα την περασμένη εβδομάδα πως έχει σκοπό να συναντηθεί με τους ομολόγους του της Κίνας και της Ινδίας για να συζητήσουν πιθανόν συντονισμένη αντίδραση στους αμερικανικούς επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς.

