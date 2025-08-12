Ουκρανία: Διάσπαση μετώπου και απειλή κατάρρευσης στο Ντονμπάς

Ρωσικές δυνάμεις έχουν πετύχει σημαντική προέλαση προς ένα κρίσιμο αυτοκινητόδρομο και ετοιμάζονται για νέες επιθέσεις, σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν τις εξελίξεις στο μέτωπο.

Η κίνηση έγινε δίπλα στην πολιορκημένη πόλη του Ποκρόβσκ που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ουκρανική άμυνα. Αξιοποιώντας την αριθμητική υπεροχή τους, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει στις περιοχές Κούτσεριβ Γιαρ, Ζολότι Κολόντιαζ και Βεσέλε, όπου εδραιώνουν θέσεις για νέες επιθέσεις.

Επίσης, ρωσικά στρατεύματα επιχειρούν να εδραιώσουν προγεφύρωμα στις περιοχές Πετρίβκα και Νοβοβοντιανέ, στην άλλη πλευρά του αυτοκινητόδρομου.

Η ρωσική προέλαση, επέκταση της επίθεσης ανάμεσα σε Ποκρόβσκ και Κοστιαντινίβκα που έχει ξεκινήσει από την άνοιξη, επιταχύνθηκε σημαντικά μέσα στον Αύγουστο, φέρνοντας βασικές ουκρανικές οδούς εφοδιασμού στο βεληνεκές των ρωσικών drones (FPV).

Διαπερνώντας την ουκρανική άμυνα μακριά δυτικά από τη βασική συγκέντρωση ουκρανικών πόλεων υπό τον έλεγχο του Κιέβου στην περιοχή του Ντονέτσκ — Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ, Ντρουζκίβκα και Κοστιαντινίβκα — αυτές οι τελευταίες προελάσεις απειλούν να υπονομεύσουν σοβαρά τη συνολική άμυνα του Κιέβου στο Ντονμπάς.

Νέες οχυρώσεις έχουν κατασκευαστεί γύρω από τον Ζολότι Κολόντιαζ, το Σάχοβε και τα γύρω χωριά — θέσεις που οι ρωσικές δυνάμεις παρακάμπτουν προς το παρόν, αλλά ενδέχεται να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν για αμυντικούς σκοπούς σε μελλοντικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη DeepState.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας υποστήριξε στην απογευματινή ενημέρωσή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτέλεσαν 35 επιθέσεις στην περιοχή του Ποκρόβσκ χθες. Το Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα εκμεταλλεύονται την αριθμητική τους υπεροχή, προσπαθώντας να «σπάσουν τις ουκρανικές γραμμές σε μικρές ομάδες, παρά τις μεγάλες απώλειες που υφίστανται».

Η πίεση που δέχεται η ουκρανική άμυνα ανάγκασε το Κίεβο να αναπτύξει στην περιοχή το 1ο Σώμα Εθνοφρουράς της Azov το οποίο έχει λάβει αμυντικές θέσεις στον τομέα. Η Azov ανέφερε ότι οι δυνάμεις της έφτασαν στην περιοχή «πριν από αρκετές ημέρες». Η μονάδα περιέγραψε την κατάσταση ως «περίπλοκη και δυναμική».

Τα νέα έρχονται καθώς οδεύουμε προς τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν με τη Μόσχα να επιδιώκει να προωθηθεί στη γραμμή του μετώπου για να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή θέση σε ένα πιθανό τραπέζι διαπραγματεύσεων.

Τα πιο θερμά σημεία της γραμμής του μετώπου παραμένουν στην περιοχή του Ντονέτσκ, όπου οι ουκρανικές ταξιαρχίες, όλες σοβαρά υποστελεχωμένες σε πεζικό, μάχονται να κρατήσουν τη γραμμή απέναντι σε μια ρωσική επιθετική δύναμη που έχει μάθει να στοχεύει αδύναμα σημεία στην ουκρανική άμυνα.