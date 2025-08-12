#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τουρκία: Στο στόχαστρο των αρχών δήμοι που ελέγχονται από την αντιπολίτευση

Δεκάδες αξιωματούχοι συνελήφθησαν σε Κωνσταντινούπολη και Αττάλεια στο πλαίσιο νέας επιχείρησης κατά της διαφθοράς. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Τουρκία: Στο στόχαστρο των αρχών δήμοι που ελέγχονται από την αντιπολίτευση

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 13:33

Οι τουρκικές αρχές εντείνουν την εκστρατεία τους κατά της διαφθοράς στοχοθετώντας δήμους που ελέγχονται από την αντιπολίτευση και συλλαμβάνοντας πολυάριθμους αξιωματούχους στην Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια.

Στην Κωνσταντινούπολη, 13 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των αρχών, ενώ άλλα 17 τέθηκαν υπό κράτηση στη νότια πόλη της Αττάλειας, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται εργαζόμενοι στο δήμο και σε δημοτικές εταιρείες, επιβεβαίωσε το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP).

Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες στις οποίες περιλαμβάνονται δωροδοκία, νόθευση διαγωνισμών μέσω χειραγώγησης των προσφορών και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με το Anadolu.

Οι συλλήψεις ακολούθησαν σειρά παρόμοιων ενεργειών με στόχο πολιτικούς του CHP.

Το Μάρτιο, η σύλληψη και καθαίρεση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου προκάλεσε διαμαρτυρίες σε όλη την Τουρκία. Ο δήμαρχος της Αττάλειας συνελήφθη στις αρχές Ιουλίου με κατηγορίες για διαφθορά και παύθηκε από τα καθήκοντά του. Τουλάχιστον 16 δήμαρχοι που εξελέγησαν με το CHP βρίσκονται στη φυλακή.

Το CHP, το οποίο σημείωσε απροσδόκητη επιτυχία στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν πέρυσι στην Τουρκία, καταγγέλλει πως αυτές οι κυβερνητικές ενέργειες έχουν πολιτικά κίνητρα. Η κυβέρνηση αρνείται την κατηγορία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Φιντάν: Τουρκία και Αίγυπτος θα συνεχίσουν να είναι σύμβολα σταθερότητας

Τουρκία: Απόπειρα εμπρησμού της Αγίας Σοφίας

Ισπανία: Συνελήφθησαν δύο Γάλλοι που καταζητούνταν για φόνο, εμπορία ναρκωτικών και όπλων

Η Τουρκία απορρίπτει συστάσεις Ελλάδας και Κύπρου στην Έκθεση του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο