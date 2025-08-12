#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ξεπέρασε τις ΗΠΑ η ΕΕ στις παραδόσεις στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία

Μάλιστα τα ευρωπαϊκά κράτη προμηθεύονται πλέον σχεδόν το ήμισυ της στρατιωτικής βοήθειας που προσφέρουν στο Κίεβο μέσω της βιομηχανίας όπλων και όχι από τα αποθέματα των ενόπλων δυνάμεών τους, επισημαίνει το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία.

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 13:43

Η Ευρώπη έχει παραδώσει στην Ουκρανία περισσότερη στρατιωτική βοήθεια μέσω της αμυντικής βιομηχανίας απ' ό,τι οι ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία (IfW).

Με βάση τα στοιχεία του «Ukraine Support Tracker» στο IfW, από την αρχή της ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας έως και το τέλος Ιουνίου 2025, τα ευρωπαϊκά κράτη προμηθεύτηκαν μέσω συμβάσεων νέο στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας άνω των 35,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά 4,4 δισεκατομμύρια περισσότερο από την συνολική αξία των εξοπλιστικών συστημάτων που προμηθεύτηκαν με τον ίδιο τρόπο κατά την ίδια περίοδο οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, τα ευρωπαϊκά κράτη προμηθεύονται πλέον σχεδόν το ήμισυ της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχουν στην Ουκρανία μέσω της βιομηχανίας όπλων και όχι από τα αποθέματα των ενόπλων δυνάμεών τους. Από τα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ της ευρωπαϊκής στρατιωτικής βοήθειας που διατέθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τουλάχιστον 4,6 δισεκατομμύρια αναμένεται να καταλήξουν σε παραγγελίες προς εταιρίες εξοπλισμών, ποσό που αντιστοιχεί σε μερίδιο 43,8% του συνόλου της στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία.

