Σε χαμηλό οκτώ ετών ο πληθωρισμός στην Ινδία

Ο πληθωρισμός στην Ινδία υποχώρησε τον Ιούλιο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ ετών, αν και η κεντρική τράπεζα της χώρας εκτίμησε ότι οι τιμές θα αυξηθούν σταδιακά τους επόμενους μήνες, μεταδίδει το Bloomberg.

Άλλωστε οι βροχές και οι μουσώνες ευνόησαν την παραγωγή στις μισές και πλέον γεωργικές εκτάσεις της χώρας, γεγονός που ώθησε προς τα κάτω τις τιμές των τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό η κεντρική τράπεζα αναθεώρησε στο 3,1% την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό για το οικονομικό έτος που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 έναντι 3,7%, που είχε προβλέψει αρχικά. Ωστόσο προειδοποίησε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενδέχεται να ξεπεράσει το 4% το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Από την άλλη πλευρά η κεντρική τράπεζα της χώρας διατήρησε αμετάβλητο τον συντελεστή επαναγοράς (το επιτόκιο με το οποίο η κεντρική τράπεζα δανείζει βραχυπρόθεσμα χρήματα στις εμπορικές τράπεζες), λόγω της ανησυχίας που προκαλεί η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, αλλά και των επιπτώσεων που είχαν οι προηγούμενες μειώσεις επιτοκίων.