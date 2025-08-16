Επενδύσεις 2,9 δισ. ευρώ από Venture Capitals στη Νότια Ευρώπη

Ανοδικά κινήθηκαν οι επενδύσεις από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital -VCs) στη Νότια Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025 με βάση τα στοιχεία της έκθεσης «2025 Southern European Private Capital Breakdown» που δημοσίευσε το PitchBook.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση, οι επενδύσεις από VCs το πρώτο εξάμηνο έφτασαν τα 2,9 δισ. ευρώ, με την αξία των συναλλαγών να παρουσιάζει αύξηση 24,4% σε ετήσια βάση. Στους αξιοσημείωτους γύρους χρηματοδότησης περιλαμβάνεται αυτός της πορτογαλικής TEKEVER, αλλά και των ισπανικών Auro, TravelPerk και Multiverse Computing, οι οποίες έκαστες «σήκωσαν» κεφάλαια άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Πώς κινήθηκαν οι συναλλαγές

Οσον αφορά τον αριθμό και την αξία των συναλλαγών, η μερίδα του λέοντος πήγε στην Ισπανία. Ειδικότερα η χώρα συγκέντρωσε το 60,3% της αξίας των συναλλαγών, ενώ ακολούθησαν η Πορτογαλία και η Ιταλία με 19% και 17,5% αντίστοιχα.

Ο τομέας στον οποίο κατευθύνθηκαν οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις ήταν αυτός της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν να φτάνουν το 1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση 45,7% σε σύγκριση με το 2024.

Όπως επισημαίνει το PitchBook, το οικοσύστημα καινοτομίας της Νότιας Ευρώπης έχει ενδυναμωθεί χάρη στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια σημαντική εξέλιξη ήταν η νέα στρατηγική της ΕΕ για τις νεοφυείς και τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις, με τίτλο «Choose Europe to Start and Scale», η οποία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των συστημικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Startups στη Γηραιά Ήπειρο.

Ακόμα, η έκθεση αναφέρει πως στην Κύπρο, η ευρύτερη ευθυγράμμιση με τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, έχει βελτιώσει το ρυθμιστικό και χρηματοδοτικό περιβάλλον για τις Startups αρχικού σταδίου.

Πτώση στην αξία των εξαγορών

Από την άλλη, η αξία των εξαγορών στην Νότια Ευρώπη έφτασε τα 1,9 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση άνω του 50% σε σχέση με πέρυσι. Σε γενικές γραμμές η αξία των εξαγορών στην Ευρώπη υποχώρησε κατά 12,3% σε σχέση με το 2024.

Περιορισμένη η συγκέντρωση κεφαλαίων από VCs

Τέλος, όπως υπογραμμίζει το PitchBook η συγκέντρωση κεφαλαίων από VCs στη Νότια Ευρώπη παρέμεινε περιορισμένη το πρώτο εξάμηνο του 2025, φτάνοντας μόλις τα 100 εκατ. ευρώ. Σε ολόκληρη την Ευρώπη η συγκέντρωση κεφαλαίων χαρακτηρίζεται ως αδύναμη, ενώ αναμένεται να κινηθεί σε ιστορικό χαμηλό το 2025.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση τα περισσότερα κεφάλαια στην Νότια Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο συγκεντρώθηκαν από το ελληνικό Marathon Venture Capital Mutual Fund III.

Υπενθυμίζεται πως η «μητρική» Marathon Venture Capital ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Marathon Fund III τον Μάιο, με το νέο fund να συγκεντρώνει κεφάλαια ύψους 75 εκατ. ευρώ.

Παρόλα αυτά, το PitchBook τονίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, με το δυνητικό κεφάλαιο για 20 ενεργά funds στη Νότια Ευρώπη να ξεπερνάει τα 3,5 δισ. ευρώ, αλλά επισημαίνεται πως είναι πιθανό σε αρκετές περιπτώσεις η ολοκλήρωση της άντλησης κεφαλαίων να καθυστερήσει ως το 2026.