Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας υιοθετεί η Ελβετία

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μερικές εβδομάδες αφού η ΕΕ υπερψήφισε τη 18η δέσμη κυρώσεων κατά της Μόσχας. Τι περιλαμβάνουν οι νέοι περιορισμοί.

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 18:33

Η Ελβετία προχωρά στην υιοθέτηση περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την Τρίτη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μερικές εβδομάδες αφού η ΕΕ υπερψήφισε τη 18η δέσμη κυρώσεων κατά της Μόσχας, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, η Ελβετία αποφάσισε να μειώσει την ανώτατη τιμή για το ρωσικό αργό στα 47,60 δολάρια ανά βαρέλι. Ακόμη λαμβάνονται μέτρα για 14 νέα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων θα δεσμευτούν. Οι άνθρωποι που επηρεάζονται δεν θα μπορούν πλέον να εισέρχονται στην χώρα, ούτε να διέρχονται σε τρίτες μέσω αυτής.

Στις οντότητες της λίστας περιλαμβάνονται ρωσικές και διεθνείς εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία του «σκιώδους» ρωσικού στόλου, εμπορεύονται ρωσικό αργό και γενικότερα συνδράμουν οικονομικά τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Τέλος, στη μαύρη λίστα προστίθενται οκτώ εταιρείες της λευκορωσικής βιομηχανίας όπλων και επτά φυσικά και νομικά πρόσωπα από τη Μολδαβία.

