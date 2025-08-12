#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Tραμπ: Ο Πάουελ πρέπει να μειώσει τώρα τα επιτόκια

O Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη μήνυση» κατά του Πάουελ λόγω της διαχείρισης της ανακαίνισης των κτιρίων της Fed.

Tραμπ: Ο Πάουελ πρέπει να μειώσει τώρα τα επιτόκια

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 16:58

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του για μείωση των επιτοκίων από τη Fed, ενώ έκανε λόγο για «μεγάλη μήνυση» κατά του πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ.

«Ο Τζερόμ “Πολύ Αργά” Πάουελ πρέπει ΤΩΡΑ να μειώσει τα επιτόκια. Ο Στιβ “Μανούτσιν” πραγματικά μου έκανε “δώρο” όταν πρότεινε αυτόν τον αποτυχημένο. Η ζημιά που έχει προκαλέσει επειδή είναι πάντα Πολύ Αργός είναι ανυπολόγιστη. Ευτυχώς, η οικονομία είναι τόσο καλή που έχουμε ξεπεράσει τον Πάουελ και το απαθές Διοικητικό Συμβούλιο.

Σκέφτομαι, πάντως, να επιτρέψω την έναρξη μιας μεγάλης μήνυσης εναντίον του Πάουελ, λόγω της απαράδεκτης και εξαιρετικά ανίκανης δουλειάς του στη διαχείριση της κατασκευής των κτηρίων της Fed. Τρία δισεκατομμύρια δολάρια για ένα έργο που θα έπρεπε να έχει κοστίσει μόλις 50 εκατομμύρια δολάρια για μια ανακαίνιση. Καθόλου καλό!» έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμά του στο Truth Social.

