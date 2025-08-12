#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Kίεβο: Δύσκολες μάχες σε Ποκρόβσκ και Ντομπροπίλια

Στέλνει εφεδρείες στις πόλεις Ποκρόβσκ και Ντομπροπίλια ο ουκρανικός στρατός καθώς προσπαθεί να ανακόψει την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων.

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 17:40

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε την Τρίτη ότι εμπλέκεται σε «δύσκολες» μάχες κοντά στις πόλεις Ποκρόβσκ και Ντομπροπίλια και ότι έχει στείλει εφεδρείες για να ανακόψει την προέλαση ρωσικών στρατευμάτων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι ορισμένες από τις ομάδες που επιχειρούσαν να περάσουν τις ουκρανικές γραμμές άμυνας στην περιοχή έχουν ήδη εξουδετερωθεί, ενώ άλλες βρίσκονται σε εμπλοκή με τις ουκρανικές δυνάμεις.

