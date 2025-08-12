#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λιθουανία: Το υπουργείο Άμυνας θα εκπαιδεύσει μαθητές και ενήλικες στη λειτουργία drones

«Σχεδιάζουμε 15.500 ενήλικες και 7.000 παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες ελέγχου drones έως το 2028», δήλωσε η υπουργός Άμυνας Ντόβιλε Σακαλιένε σε ανακοίνωσή της.

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 19:15

Η Λιθουανία σχεδιάζει να ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης τον Σεπτέμβριο για την κατασκευή και λειτουργία drones για το ευρύ κοινό και για μαθητές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, τρία κέντρα εκπαίδευσης drones πρόκειται να ανοίξουν στη χώρα της Βαλτικής, με τον αριθμό των κέντρων να αναμένεται να αυξηθεί σε εννέα τα επόμενα χρόνια.

Η Λιθουανία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει πληθυσμό 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων. Συνορεύει με το ρωσικό θύλακα Καλίνινγκραντ και τη σύμμαχο της Ρωσίας, Λευκορωσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν, το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης θα είναι προσαρμοσμένο σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων του πληθυσμού στον τομέα του ελέγχου και της τεχνολογίας drones, καθώς και της πολιτικής αντίστασης.

Πάνω από 3,3 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να επενδυθούν στο πρόγραμμα, το οποίο θα γίνει από κοινού από το υπουργείο Άμυνας και το υπουργείο Παιδείας.

Τα drones διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον σύγχρονο πόλεμο.

Το Βίλνιους θέλει επίσης να ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία και τις αμυντικές δυνατότητες του στρατού με την ανάπτυξη και παραγωγή drones.

Το υπουργείο Άμυνας έχει προσφέρει στο παρελθόν μαθήματα στα οποία οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στη θεωρία και την πρακτική της χρήσης drones.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

