#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συμμετοχή της Δανίας σε διεθνή επιχείρηση ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε μια ρίψη (βοήθειας) από αέρος στη Γάζα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο ανοιχτό μέχρι τα τέλη Αυγούστου, κατά το οποίο το Ισραήλ έχει χορηγήσει πρόσβαση στον εναέριο χώρο του», δήλωσε ο Δανός ΥΠΕΞ.

Συμμετοχή της Δανίας σε διεθνή επιχείρηση ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 18:50

Η Δανία θα συμμετάσχει σε διεθνή επιχείρηση ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία συντονίζεται από την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε μια ρίψη (βοήθειας) από αέρος στη Γάζα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο ανοιχτό μέχρι τα τέλη Αυγούστου, κατά το οποίο το Ισραήλ έχει χορηγήσει πρόσβαση στον εναέριο χώρο του», δήλωσε ο Δανός ΥΠΕΞ στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.

«Αυτός δεν είναι σε καμία περίπτωση ο βέλτιστος τρόπος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι ένα είδος λύσης έκτακτης ανάγκης, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και η Ιορδανία ζήτησαν τη βοήθεια της Δανίας για αυτήν την ανθρωπιστική επιχείρηση, δήλωσε ο Λέκε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau. Τα τρόφιμα θα ριφθούν από ένα αεροσκάφος C-130 που θα πετάξει πάνω από τον παλαιστινιακό θύλακα μία ή δύο φορές πριν από τις 22 Αυγούστου. Ο υπουργός αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος της δανικής συνεισφοράς.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ σε Ισραήλ: Διευκολύνετε την είσοδο βοήθειας στη Γάζα!

Ανατράπηκε φορτηγό με τρόφιμα στη Γάζα, σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι διάσημοι θα κατευθυνθούν και πάλι δια θαλάσσης προς τη Γάζα

Γερμανικές πόλεις ζητούν να φιλοξενήσουν παιδιά από τη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο