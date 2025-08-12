Μέδουσες έκλεισαν πυρηνικό εργοστάσιο στη Γαλλία!

Η Électricité de France αναγκάστηκε να κλείσει τέσσερις πυρηνικούς αντιδραστήρες καθώς ένα σμήνος από μέδουσες φράκαρε τα φίλτρα της μονάδας παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Γκραβλίν.

Η «μαζική και απρόβλεπτη» παρουσία μεδουσών στα φίλτρα των αντλιοστασίων οδήγησε στο κλείσιμο τεσσάρων από τους έξι αντιδραστήρων στο Γκραβλίν, στη βόρεια ακτή της Γαλλίας, όπως ανέφερε σε δήλωσή της τη Δευτέρα η EDF.

Οι εγκαταστάσεις ψύξης στα πυρηνικά εργοστάσια κοντά στη θάλασσα συνήθως αντλούν θαλασσινό νερό για ψύξη, κάτι που τις καθιστά ευάλωτες στη θαλάσσια ζωή.

Oι τέσσερις αντιδραστήρες αντιστοιχούσαν στο 8% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία και το κλείσιμο τους θα οδηγήσει υψηλότερα τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικότερα, η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη Γαλλία στις 12 Αυγούστου θα ανέλθει σχεδόν στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο από τις 18 Ιουλίου.

Τα νερά είναι ασυνήθιστα θερμά στην περιοχή της Μάγχης κοντά στο Γκραβλίν, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών μεδουσών. Η Γαλλία έχει κλείσει αρκετές παραλίες τις τελευταίες εβδομάδες λόγω εισβολών αυτών των θαλάσσιων οργανισμών, σύμφωνα με εκθέσεις που συγκέντρωσε η εφαρμογή πληροφοριών για τις παραλίες Meduseo.

Τα 3,6 γιγαβάτ ισχύος θα επανέλθουν σε λειτουργία αργότερα αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με την EDF, η οποία ήδη είχε προειδοποιήσει για πιθανές μειώσεις στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στους ποταμούς Γκαρούν και Ροδανό ενδέχεται να υπονομεύσουν τις διαδικασίες ψύξης σε ορισμένα πυρηνικά εργοστάσια. Οι θερμοκρασίες στη νοτιοδυτική Γαλλία θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 43 °C (109 °F) τις επόμενες δύο ημέρες.