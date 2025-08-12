#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε αποθήκη μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο πλήγμα σε διάστημα τεσσάρων ημερών

Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε αποθήκη μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 19:17

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών (SBU) ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε με drones αποθήκη μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UCAV) μεγάλου βεληνεκούς, τύπου Shahed, στη ρωσική δημοκρατία του Ταταρστάν, σε απόσταση περίπου 1.300 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την SBU, πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο πλήγμα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, συμπληρώνοντας πως εικόνες που βιντεοσκόπησαν κάτοικοι της περιοχής επιβεβαιώνουν πως η εγκατάσταση επλήγη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Λιθουανία: Το υπουργείο Άμυνας θα εκπαιδεύσει μαθητές και ενήλικες στη λειτουργία drones

Νέα ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας

Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Τρεις νεκροί στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση με drones

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο