#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Perplexity προσφέρει $34,5 δισ. στη Google για το Chrome

To startup τεχνητής νοημοσύνης επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την αβεβαιότητα σχετικά με επικείμενη δικαστική απόφαση για το μονοπώλιο της Google στην αγορά αναζήτησης στο διαδίκτυο. Μεγαλύτερη από την ίδια του την αποτίμηση η προσφορά.

Η Perplexity προσφέρει $34,5 δισ. στη Google για το Chrome

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 19:35

Η startup τεχνητής νοημοσύνης Perplexity κατέθεσε την Τρίτη προσφορά 34,5 δισ. δολαρίων για την εξαγορά του Chrome της Google.

Η προσφορά της Perplexity είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την ίδια της την αποτίμηση, η οποία εκτιμάται στα 18 δισ. δολάρια. Η εταιρεία δήλωσε στη Wall Street Journal ότι αρκετοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, έχουν συμφωνήσει να στηρίξουν πλήρως τη συναλλαγή.

Οι εκτιμήσεις για την αξία του Chrome διαφέρουν σημαντικά, αλλά οι πιο πρόσφατες κυμαίνονται από 20 έως 50 δισ. δολάρια.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Αμίτ Μέχτα εξετάζει το ενδεχόμενο να αναγκάσει τη Google να πουλήσει το Chrome με στόχο την αποδυνάμωση του μονοπωλίου της στην αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ο Μέχτα αποφάνθηκε πέρυσι ότι η Google παρανόμως μονοπώλησε την αγορά αναζήτησης και αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του μέσα στον μήνα για το πώς θα αποκατασταθεί ο ανταγωνισμός.

Η προσφορά της Perplexity ενδέχεται να συνιστά προσπάθεια να σταλεί σήμα στον δικαστή ότι υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής, σε περίπτωση που διαταχθεί πώληση. Σε επιστολή προς τον Σουντάρ Πιτσάι, διευθύνοντα σύμβουλο της Alphabet (μητρικής της Google), η Perplexity ανέφερε ότι η προσφορά της για την αγορά του Chrome έχει σχεδιαστεί «για να ικανοποιήσει μια αντιμονοπωλιακή λύση με το μέγιστο δημόσιο συμφέρον, τοποθετώντας το Chrome σε ικανά και ανεξάρτητα χέρια».

Η Google δεν έχει δείξει πρόθεση να πουλήσει τον Chrome. Σε κατάθεσή του φέτος, ο Πιτσάι είπε στον δικαστή ότι αν αναγκαστεί η εταιρεία να πουλήσει ή να μοιραστεί δεδομένα με ανταγωνιστές, αυτό θα έβλαπτε την επιχείρηση της Google, θα αποθάρρυνε επενδύσεις σε νέα τεχνολογία και θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους ασφαλείας. Το Chrome διαθέτει περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και κατέχει πάνω από το 60% της παγκόσμιας αγοράς περιήγησης στο διαδίκτυο. 

Η Perplexity, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο και έτος ίδρυσης το 2022, κυκλοφόρησε πρόσφατα το δικό της πρόγραμμα περιήγσης, που ονομάζεται Comet.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2ο Athens Innovation Summit στις 12/9

Google: Αποζημίωση €11000 σε άνδρα που φωτογράφησε γυμνό στην αυλή του για τους χάρτες της

Η τεχνητή νοημοσύνη «κόβει» θέσεις εργασίας στη Βρετανία

Κέρδη-ρεκόρ για την Alphabet με όπλο την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο