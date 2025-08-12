Η Perplexity προσφέρει $34,5 δισ. στη Google για το Chrome

Η startup τεχνητής νοημοσύνης Perplexity κατέθεσε την Τρίτη προσφορά 34,5 δισ. δολαρίων για την εξαγορά του Chrome της Google.

Η προσφορά της Perplexity είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την ίδια της την αποτίμηση, η οποία εκτιμάται στα 18 δισ. δολάρια. Η εταιρεία δήλωσε στη Wall Street Journal ότι αρκετοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, έχουν συμφωνήσει να στηρίξουν πλήρως τη συναλλαγή.

Οι εκτιμήσεις για την αξία του Chrome διαφέρουν σημαντικά, αλλά οι πιο πρόσφατες κυμαίνονται από 20 έως 50 δισ. δολάρια.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Αμίτ Μέχτα εξετάζει το ενδεχόμενο να αναγκάσει τη Google να πουλήσει το Chrome με στόχο την αποδυνάμωση του μονοπωλίου της στην αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ο Μέχτα αποφάνθηκε πέρυσι ότι η Google παρανόμως μονοπώλησε την αγορά αναζήτησης και αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του μέσα στον μήνα για το πώς θα αποκατασταθεί ο ανταγωνισμός.

Η προσφορά της Perplexity ενδέχεται να συνιστά προσπάθεια να σταλεί σήμα στον δικαστή ότι υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής, σε περίπτωση που διαταχθεί πώληση. Σε επιστολή προς τον Σουντάρ Πιτσάι, διευθύνοντα σύμβουλο της Alphabet (μητρικής της Google), η Perplexity ανέφερε ότι η προσφορά της για την αγορά του Chrome έχει σχεδιαστεί «για να ικανοποιήσει μια αντιμονοπωλιακή λύση με το μέγιστο δημόσιο συμφέρον, τοποθετώντας το Chrome σε ικανά και ανεξάρτητα χέρια».

Η Google δεν έχει δείξει πρόθεση να πουλήσει τον Chrome. Σε κατάθεσή του φέτος, ο Πιτσάι είπε στον δικαστή ότι αν αναγκαστεί η εταιρεία να πουλήσει ή να μοιραστεί δεδομένα με ανταγωνιστές, αυτό θα έβλαπτε την επιχείρηση της Google, θα αποθάρρυνε επενδύσεις σε νέα τεχνολογία και θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους ασφαλείας. Το Chrome διαθέτει περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και κατέχει πάνω από το 60% της παγκόσμιας αγοράς περιήγησης στο διαδίκτυο.

Η Perplexity, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο και έτος ίδρυσης το 2022, κυκλοφόρησε πρόσφατα το δικό της πρόγραμμα περιήγσης, που ονομάζεται Comet.