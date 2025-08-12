#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τηλεφωνική συνδιάλεξη Λαβρόφ-Ρούμπιο με επίκεντρο τη σύνοδο στην Αλάσκα

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να διεξάγουν επιτυχείς συνομιλίες.

Τηλεφωνική συνδιάλεξη Λαβρόφ-Ρούμπιο με επίκεντρο τη σύνοδο στην Αλάσκα

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 20:19

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα τις προετοιμασίες για τη σύνοδο που θα διεξαχθεί την Παρασκευή μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να διεξάγουν επιτυχείς συνομιλίες.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν σχετικά με ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνάντηση Λαβρόφ με τον Σύρο ΥΠΕΞ στη Μόσχα

Λαβρόφ: «Σκληρό πλήγμα» στη βιομηχανία της ΕΕ θα φέρουν οι δασμοί ΗΠΑ ύψους 15%

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ πάει στην Αλάσκα για να ακούσει

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο