ΗΠΑ: Αλμα 19% στο δημοσιονομικό έλλειμμα τον Ιούλιο

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% στα 338 δισ. δολάρια ενώ τα έξοδα ενισχύθηκαν 10% στα 630 δισ. δολάρια, επίπεδο που αποτελεί ιστορικό υψηλό για τον μήνα.

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 21:11

Το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε 19% στα 291 δισ. δολάρια τον Ιούλιο του 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο της προηγούμενης χρονιάς παρά την άνοδο κατά περίπου 21 δισ. δολάρια στα έσοδα από τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% στα 338 δισ. δολάρια ενώ τα έξοδα ενισχύθηκαν 10% στα 630 δισ. δολάρια, επίπεδο που αποτελεί ιστορικό υψηλό για τον μήνα. 

Τα έσοδα από τους δασμούς ανήλθαν στα 28 δισ. δολάρια από 8 δισ. τον περασμένο Ιούλιο. 

Για τους πρώτους δέκα μήνες του δημοσιονομικού έτους, το υπουργείο Οικονομικών εμφάνισε έλλειμμα 1,629 τρισ. δολάρια, αυξημένο κατά 7% σε σχέση με πέρυσι. 

