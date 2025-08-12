#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ πάει στην Αλάσκα για να ακούσει

Ο Τραμπ θα συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Άνκορατζ της Αλάσκας

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 21:36

Η σύνοδος της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν θα «είναι μια άσκηση ακρόασης για τον πρόεδρο» ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη, μετριάζοντας τις προσδοκίες για μια άμεση συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Μόνο ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτόν τον πόλεμο θα είναι παρόν, οπότε πρόκειται για μια ευκαιρία στον πρόεδρο να αποκτήσει, ξανά, μια πιο σταθερή και καλύτερη κατανόηση του πώς μπορούμε, ελπίζουμε, να φέρουμε αυτόν τον πόλεμο στο τέλος του», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Πρόκειται για μια άσκηση ακρόασης για τον πρόεδρο» ανέφερε. 

Η ίδια σημείωσε ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Άνκορατζ της Αλάσκας. «Ίσως υπάρχουν σχέδια στο μέλλον για ταξίδι στη Ρωσία», είπε η Λέβιτ.

Η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε ακόμα πως ο Τραμπ θα συμμετάσχει, την Τετάρτη, στη διαδικτυακή σύσκεψη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία προσκλήθηκε από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Εν τω μεταξύ, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συζήτησαν σε τηλεδιάσκεψη για τις εξελίξεις με φόντο την προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν. 

Σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ενόψει των συνομιλιών. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι δύο πλευρές θα χρειαστεί να παραχωρήσουν εδάφη για να τερματιστεί η αιματηρή σύγκρουση, η οποία διαρκεί 3,5 χρόνια. Ο Ζελένσκι, έχει πει ότι το σύνταγμα της χώρας του απαγορεύει μια τέτοια συμφωνία και ότι δεν μπορούν να γίνουν διακανονισμοί χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας στις συνομιλίες.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις συνομιλίες που έχουν προηγηθεί μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ζελένσκι ίσως προσκληθεί σε μελλοντική συνάντηση με τον Πούτιν.

«Ο πρόεδρος τρέφει βαθύ σεβασμό για όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση και προσπαθούν να τη φέρουν στο τέλος της» είπε σύμφωνα με το Reuters η Λέβιτ.

