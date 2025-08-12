#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία

Μεταξύ άλλων συζήτησαν για την επικείμενη πατριαρχική επίσκεψη στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, την κατάσταση των Χριστιανών στη Συρία και το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 23:17

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε στο Φανάρι χτες, Δευτέρα 11 Αυγούστου, ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην 'Αγκυρα, Τόμας Μπάρακ.

Οι κ.κ. Βαρθολομαίος και Μπάρακ συζήτησαν για την επικείμενη πατριαρχική επίσκεψη στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, την κατάσταση των Χριστιανών στη Συρία, το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής Χάλκης και άλλα θέματα σχετικά με τη θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ομογένειας στην Τουρκία.

Τον Αμερικανό πρεσβευτή συνόδευαν από στελέχη του γενικού προξενείου των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη και ο νεώτερος γιος του Τζέιντεν.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

