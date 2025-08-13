Είπε... «όχι» στην ύφεση η ρωσική οικονομία

Η ρωσική οικονομία πιθανότατα επέστρεψε σε ανάπτυξη το περασμένο τρίμηνο, αποφεύγοντας την ύφεση παρά τις πιέσεις από τα υπερβολικά υψηλά επιτόκια.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), σε ετήσια βάση, αυξήθηκε κατά 1,5% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τη διάμεση εκτίμηση οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία αναπτύχθηκε και σε τριμηνιαία βάση, αποφεύγοντας έτσι δύο διαδοχικές συρρικνώσεις — τον ορισμό της τεχνικής ύφεσης.

Η ανάκαμψη δείχνει ότι οι αξιωματούχοι καταφέρνουν μια «ομαλή προσγείωση», παρά την αυξανόμενη ανησυχία των επιχειρήσεων για το απαγορευτικό κόστος δανεισμού και τη ραγδαία πτώση της ζήτησης υπό τη σφιχτή νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Ρωσίας. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της εναπομείνασας δυναμικής προέρχεται από τις κρατικές δαπάνες, ιδίως στον αμυντικό τομέα, ενώ η υπόλοιπη οικονομία συνεχίζει να επιβραδύνεται, σημειώνει το Bloomberg.

«Πολλοί ειδικοί μιλούν για τη διαμόρφωση κινδύνων υπερβολικής επιβράδυνσης στην οικονομία, ακόμη και ύφεσης», δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνάντηση με οικονομικούς αξιωματούχους. «Όσο καταλαβαίνω, η τράπεζα δεν βλέπει σήμερα σημαντικούς κινδύνους», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση για να αποτρέψουν την υπερβολική επιβράδυνση.

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσίας θα δημοσιεύσει τα στοιχεία για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου αργότερα σήμερα.

Μετά από μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, η οικονομία έχει αρχίσει να επιβραδύνεται, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται σε τριμηνιαία βάση τους πρώτους τρεις μήνες του έτους για πρώτη φορά από το 2022.

Η Τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε ότι τα στοιχεία της για την οικονομική δραστηριότητα δείχνουν ανάκαμψη μετά το πρώτο τρίμηνο και εκτίμησε ότι η ετήσια ανάπτυξη επιταχύνθηκε στο 1,8% το δεύτερο τρίμηνο, από 1,4% στο προηγούμενο.

Ο υπουργός Οικονομίας, Μαξίμ Ρεσέτνικοφ, εξέφρασε ανησυχία τον Ιούνιο ότι η Ρωσία μπορεί να βρίσκεται στα πρόθυρα ύφεσης λόγω της παρατεταμένης περιόδου επιτοκίων-ρεκόρ. Την επόμενη ημέρα, ο Πούτιν δήλωσε ότι πρέπει να αποφευχθεί η ύφεση με κάθε κόστος.

Με την οικονομία να αποφεύγει οριακά τη συρρίκνωση, το μέλλον της μπορεί σε μεγάλο βαθμό να εξαρτηθεί από την προγραμματισμένη συνάντηση της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπου οι δύο θα συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων με όρους ευνοϊκούς για τη Μόσχα θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μερική άρση των κυρώσεων, προσφέροντας ανάσα σε μια οικονομία που πιέζεται ολοένα και περισσότερο από το κόστος του πολέμου, έγραψε σε σημείωμά του ο Ουίλιαμ Τζάκσον, επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών στην Capital Economics.

Αντίθετα, αν η Ρωσία επιλέξει να παρατείνει τη σύγκρουση, «επιπλέον σκληρές κυρώσεις», πιθανότατα στοχεύοντας τον ενεργειακό της τομέα, θα μπορούσαν να ωθήσουν την οικονομία σε ύφεση, σύμφωνα με την Τατιάνα Ορλόβα, επικεφαλής οικονομολόγο στην Oxford Economics.

Η διοικήτρια της κεντρικής τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα, η οποία διατήρησε μια αυστηρή νομισματική πολιτική κρατώντας το βασικό επιτόκιο σε επίπεδο-ρεκόρ 21% από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο, έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει τις ανησυχίες για ύφεση. Υποστηρίζει ότι η οικονομία απλώς βγαίνει από μια περίοδο υπερθέρμανσης που χαρακτηρίστηκε από μη βιώσιμη ανάπτυξη, τροφοδοτούμενη από μαζικές πολεμικές δαπάνες και προσπάθειες να μετριαστεί η επίδραση των κυρώσεων.

Πιο πρόσφατα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μείωσαν το κόστος δανεισμού κατά συνολικά 300 μονάδες βάσης στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς εμφανίστηκαν ενδείξεις επιβράδυνσης.