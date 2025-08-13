Φουντώνουν τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων από τη Fed

O δείκτης πληθωρισμού που ανακοινώθηκε χθες στις ΗΠΑ ενισχύει το επιχείρημα των επενδυτών που στοιχηματίζουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) θα μειώσει σύντομα τα επιτόκια, με ορισμένους να βλέπουν αυξημένη πιθανότητα κίνηση μεγαλύτερη των 25 μονάδων βάσης.

Για εβδομάδες, οι επενδυτές έχουν ρίξει χρήματα σε swaps, options και άμεσες τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα, στοιχηματίζοντας ότι ο συγκρατημένος πληθωρισμός θα επιτρέψει στη Fed να μειώσει το κόστος δανεισμού τους επόμενους μήνες. Η πρώτη επικύρωση αυτής της άποψης ήρθε χθες: οι αποδόσεις βραχυπρόθεσμων ομολόγων μειώθηκαν μετά τα στοιχεία πληθωρισμού για τον Ιούλιο, ενώ οι traders σε swaps αύξησαν τις πιθανότητες μείωσης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο στο 90%.

«Η έκθεση για τον πληθωρισμό ήταν λίγο χειρότερη από ό,τι έχουμε δει τους προηγούμενους μήνες, αλλά χαμηλότερη από ό,τι πολλοί φοβούνταν», είπε ο Rick Rieder της BlackRock. «Ως αποτέλεσμα, αναμένουμε η Fed να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, και θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η μείωση του επιτοκίου Funds κατά 50 μονάδες βάσης».

Η έκθεση της Τρίτης απέχει πολύ από το να αποτελεί πλήρη «πράσινο φως» για τη Fed. Παρόλο που η μέτρια αύξηση του κόστους των αγαθών μετρίασε τις ανησυχίες για πιέσεις τιμών λόγω δασμών, ο δομικός πληθωρισμός των ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Ιούλιο με τον ταχύτερο ρυθμό από την αρχή του έτους.

Με περισσότερο από ένα μήνα να απομένει έως τη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 16-17 Σεπτεμβρίου, οι bulls των Treasury θα χρειαστεί επίσης να αντεπεξέλθουν σε μια ακόμη σημαντική έκθεση για τον πληθωρισμό, καθώς και σε βασικά στοιχεία για την απασχόληση.

«Ο Σεπτέμβριος δεν είναι ακόμα σίγουρος», δήλωσε η Claudia Sahm, επικεφαλής οικονομολόγος στο New Century Advisors, στην τηλεόραση Bloomberg. «Δεν έχουμε ακόμη τα δεδομένα που να βάζουν το θέμα στο τσεπάκι».