#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη η Εσθονία

«Ο εν λόγω διπλωμάτης είχε άμεση και ενεργή ανάμιξη στην υπονόμευση της συνταγματικής τάξης και του δικαστικού συστήματος της Εσθονίας, καθώς και στον διχασμό της εσθονικής κοινωνίας», εξήγησε ο ΥΠΕΞ.

Απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη η Εσθονία

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 13:11

Η Εσθονία απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη αναφορικά με παραβιάσεις κυρώσεων και άλλα αδικήματα σε βάρος του κράτους, ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ο πρώτος γραμματέας τη ρωσικής πρεσβείας στο Ταλίν κηρύχθηκε ανεπιθύμητος στην Εσθονία και πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα, δήλωσε το υπουργείο χωρίς να κατονομάζει τον διπλωμάτη.

«Η συνεχής ανάμιξη της ρωσικής πρεσβείας στις εσωτερικές υποθέσεις της Δημοκρατίας της Εσθονίας πρέπει να σταματήσει εδώ», ανέφερε σε ανακοίνωση ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα.

«Ο εν λόγω διπλωμάτης είχε άμεση και ενεργή ανάμιξη στην υπονόμευση της συνταγματικής τάξης και του δικαστικού συστήματος της Εσθονίας, καθώς και στον διχασμό της εσθονικής κοινωνίας», δήλωσε ο Εσθονός υπουργός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είπε... «όχι» στην ύφεση η ρωσική οικονομία

Η Ρωσία χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία των ΗΠΑ με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Γερμανία-Βρετανία-Γαλλία: «Έτοιμες» να επαναφέρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν

«Ασήμαντες» οι διαβουλεύσεις των Ευρωπαίων πριν την σύνοδο στην Αλάσκα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο