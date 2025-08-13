#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ταγιάνι: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο και την ΕΕ

«Η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τους άμεσους ενδιαφερόμενους, τους Ρώσους και τους Ουκρανούς», αλλά «και η ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει μέρος με ουσιαστικό τρόπο στις διαπραγματεύσεις», τόνισε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Ταγιάνι: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο και την ΕΕ

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 14:20

«Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Τραμπ, διότι είναι ένα πρώτο βήμα προς την ειρήνη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Μιλάνου Corriere della Sera.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τους άμεσους ενδιαφερόμενους, τους Ρώσους και τους Ουκρανούς», αλλά «και η ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει μέρος με ουσιαστικό τρόπο στις διαπραγματεύσεις, διότι έχει επιβάλει κυρώσεις στην Ρωσία», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον Ταγιάνι «οι πρώτοι στόχοι είναι η επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός και η στήριξη του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας, ο οποίος πλήττεται σκληρά από τον ρωσικό στρατό», έχοντας πάντα υπόψη ότι «η διαπραγμάτευση δεν μπορεί να καταλήξει σε μια παράδοση της Ουκρανίας».

Με αναφορά, τέλος, στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «όσα συμβαίνουν στην Γάζα είναι απαράδεκτα» και τάχθηκε υπέρ μιας αποστολής των Ηνωμένων Εθνών με στόχο «να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά δυο διαφορετικές πραγματικότητες, οι οποίες εκφράζουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιταλός ΥΠΑΜ: «Έχασε ανθρωπιά και λογική» η ισραηλινή κυβέρνηση

Ιταλία: Παραπομπή των υπ. Εσωτερικών και Δικαιοσύνης ζήτησε το δικαστικό συμβούλιο

Με όπλο τη ρωσική προέλαση ο Πούτιν στην Αλάσκα

Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη ευρωπαϊων και Ζελένσκι με Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο