«Ασήμαντες» οι διαβουλεύσεις των Ευρωπαίων πριν την σύνοδο στην Αλάσκα

Η ΕΕ υποστηρίζει «μόνο φραστικά» τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης, αλλά στην πραγματικότητα «τις σαμποτάρει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 14:48

Η θέση της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ορίστηκε από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιούνιο του 2024 και δεν έχει αλλάξει, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Φαντέγιεφ.

Ο Πούτιν είχε αξιώσει τότε την πλήρη απόσυρση της Ουκρανίας από τέσσερις περιφέρειές της, τις οποίες έχει θέσει εν μέρει υπό τον έλεγχό της η Ρωσία και έχει ανακοινώσει την προσάρτησή τους.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έκρινε εξάλλου «ασήμαντες» τις διαβουλεύσεις που προβλέπεται να έχουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας κατά την συνάντησή του την Παρασκευή με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Θεωρούμε τις διαβουλεύσεις, που ζήτησαν οι Ευρωπαίοι, ενέργειες (που είναι) πολιτικά και πρακτικά ασήμαντες. Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν φραστικά τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης, αλλά στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σαμποτάρει», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά την συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Ρωσίας θα συζητήσουν «όλα τα συσσωρευμένα ζητήματα» στις διμερείς τους σχέσεις, διευκρίνισε εξάλλου σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Επίσης αναφορικά με την απέλαση Ρώσου διπλωμάτη από την Εσθονία, ο Φαντέγιεφ σημείωσε ότι συνιστά εχθρική ενέργεια για την οποία θα υπάρξει απάντηση από τη Μόσχα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Ταλίν απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη αναφορικά με παραβιάσεις κυρώσεων και άλλων εγκλημάτων κατά του εσθονικού κράτους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

