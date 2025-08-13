Με όπλο τη ρωσική προέλαση ο Πούτιν στην Αλάσκα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατευθύνεται στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής με τον Ντόναλντ Τραμπ, πεπεισμένος ότι η Ρωσία βρίσκεται σε κυρίαρχη θέση στο πεδίο της μάχης, καθώς ο στρατός του προελαύνει στην Ουκρανία.

Αυτό πιθανόν να ενισχύσει την αποφασιστικότητά του να εξασφαλίσει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις όταν οι πρόεδροι Ρωσίας και ΗΠΑ συναντηθούν στην Αλάσκα, με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός στην οποία ο Πούτιν έχει μέχρι στιγμής δείξει απροθυμία να συναινέσει προς τον Τραμπ.

Ρωσικές δυνάμεις διέσπασαν τις ουκρανικές άμυνες στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, γύρω από χωριά που οδηγούν στην κωμόπολη Ντομπροπίλια, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης Deep State, η οποία συνεργάζεται με το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας.

Εδραιώνουν θέσεις και ερευνούν για αδύναμα σημεία στην άμυνα, προσπαθώντας να φτάσουν στον δρόμο που συνδέει την κωμόπολη με την στρατηγικής σημασίας πόλη Κραματόρσκ, ανέφερε η πλατφόρμα τη Δευτέρα σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθούν καθώς ο ρωσικός στρατός αποσπά κέρδη σε μια θερινή επίθεση που ασκεί αυξανόμενη πίεση στις ουκρανικές άμυνες. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει επανειλημμένως απορρίψει εκκλήσεις από τον Τραμπ, την Ουκρανία και Ευρωπαίους ηγέτες να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, ώστε να καταστούν δυνατές οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει την πλήρους κλίμακας εισβολή, η οποία διανύει πλέον το τέταρτο έτος της.

«Ο Πούτιν έχει πολύ πιο δυνατά χαρτιά να παίξει από τους αντιπάλους του», δήλωσε στο Bloomberg η Μαρίνα Μίρον, ερευνήτρια στρατιωτικών θεμάτων στο Τμήμα Σπουδών Άμυνας του King’s College London. «Ο ρωσικός στρατός βρίσκεται στην επίθεση και υπαγορεύει τους κανόνες».

Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύσκολη κατάσταση στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Ζαπορίζια, αν και έχουν απωθήσει τα ρωσικά στρατεύματα στο Λουγκάνσκ και στη βόρεια περιφέρεια Σούμι, υποστήριξε ο Ζελένσκι.

Η Ρωσία ενδέχεται να μετακινεί έως και 30.000 έμπειρους μάχιμους στρατιώτες από το Σούμι προς τα μέτωπα στις περιφέρειες Ζαπορίζια, Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόβσκ, προετοιμάζοντας επίθεση έως τα τέλη του μήνα, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει απογοήτευση για την αδιαλλαξία του Πούτιν, έπειτα από έξι τηλεφωνικές συνομιλίες φέτος. Απείλησε να επιβάλει «δευτερογενείς δασμούς» σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, εκτός αν το Κρεμλίνο συμφωνούσε σε εκεχειρία μέχρι την περασμένη Παρασκευή. Όμως, μετά από συνομιλίες στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Πούτιν και του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν την πρώτη τους σύνοδο κορυφής από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Ενώ ο Τραμπ πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου, ο Πούτιν θέλει η Ουκρανία να αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις της από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και γειτονική Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, πριν συμφωνήσει σε οποιαδήποτε εκεχειρία. Αυτό θα έδινε στον στρατό του μια νίκη στην αποκαλούμενη περιοχή του Ντονμπάς, που δεν έχει καταφέρει να πετύχει στο πεδίο της μάχης από τότε που η Ρωσία υποκίνησε τις συγκρούσεις εκεί το 2014.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζητούν επίσης μια συμφωνία που θα σταματούσε τον πόλεμο στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, αφήνοντας τη Ρωσία να ελέγχει τα τμήματα των περιφερειών Χερσώνα και Ζαπορίζια που κατέχει σήμερα, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει κανένα από τα εδάφη της στη Ρωσία. Τα εδαφικά ζητήματα δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του, διότι «για τους Ρώσους, το Ντονμπάς είναι προγεφύρωμα για μια μελλοντική νέα επίθεση», είπε.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι μπορεί να υπάρξουν «ορισμένες αλλαγές» στα εδάφη ως μέρος μιας συμφωνίας. «Θα αλλάξουμε τις γραμμές, τις γραμμές του μετώπου», είπε.

Η επιδείνωση των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό αυξάνει την πίεση στις γραμμές άμυνας της Ουκρανίας. «Η Ουκρανία δεν διαθέτει αρκετούς στρατιώτες και πεζικό, και αυτό είναι ξεκάθαρα η πιο σημαντική πρόκληση», δήλωσε ο Ρομπ Λι, ανώτερος συνεργάτης στο Foreign Policy Research Institute της Φιλαδέλφειας, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα τα ουκρανικά μέτωπα.

Ακόμη και μια αποτυχία επίτευξης συμφωνίας στην Αλάσκα μπορεί να εξυπηρετήσει το συμφέρον του Πούτιν, αν του δώσει χρόνο να συνεχίσει την επίθεσή του, ενώ παράλληλα πείθει τον Τραμπ να καθυστερήσει τους απειλούμενους δευτερογενείς αμερικανικούς δασμούς.