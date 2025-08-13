Μερτς: Η κατάπαυση πυρός πρωταρχικός στόχος Τραμπ στην Αλάσκα

Θέλουμε ο Τραμπ να επιτύχει στις συνομιλίες με τον Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς την Τετάρτη, τονίζοντας ότι πρέπει να προστατευτούν τα ευρωπαϊκά και ουκρανικά αμυντικά συμφέροντα.

«Το καταστήσαμε αυτό σαφές στον Τραμπ» υπογράμμισε ο Μερτς μετά την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Αμερικανό πρόεδρο που διοργανώθηκε μετά από αίτημα της καγκελαρίας.

Ο Μερτς ανέφερε ότι η επίτευξη κατάπαυση πυρός πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος της συνάντησης του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Υπάρχει ελπίδα για ειρήνη στην Ουκρανία» σημείωσε.

Όπως μεταδίδει το Reuters, o ίδιος διευκρίνισε ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα αλλά δεν τίθεται θέμα αναγνώρισης των εδαφών που έχει κατακτήσει η Ρωσία στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ μοιράζεται σε μεγάλο βαθμό την ίδια άποψη.

«Απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουκρανίας να παραμένουν» σημείωσε ακόμα ο Μερτς.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εναμουέλ Μακρόν δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ότι αυτό που θέλει να επιτύχει στην Αλάσκα είναι μια κατάπαυση πυρός. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, ο Τραμπ διαμήνυσε ακόμα στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση εδαφικών ζητημάτων χωρίς την Ουκρανία.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο επιβολής νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο Μακρόν σημείωσε ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Ο Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του ότι προειδοποίησε τον Τραμπ ότι ο Πούτιν μπλοφάρει. «Είπα στον Αμερικανό πρόεδρο και σε όλους τους Ευρωπαίους εταίρους ότι ο Πούτιν μπλοφάρει» ανέφερε ο Ζελένσκι σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Μερτς στο Βερολίνο. «Προσπαθεί να ασκήσει πίεση πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα σε όλα τα σημεία του ουκρανικού μετώπου. Η Ρωσία προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία» τόνισε.

Εργασίες για τριμερή συνάντηση

Εν τω μεταξύ, δύο πηγές δήλωσαν στο CBS ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για την εύρεση τοποθεσίας όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα.