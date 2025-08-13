#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι και ο Τραμπ ενωμένοι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

«Η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο του Πούτιν» δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι και ο Τραμπ ενωμένοι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 18:28

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος είναι «ενωμένοι» στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να τερματισμό του «τρομερού πολέμου κατά της Ουκρανίας», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο τέλος της τηλεδιάσκεψης την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική».

«Η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο του Πούτιν», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και πρόσθεσε ότι εκτιμά ιδιαίτερα την «ηγεσία του προέδρου Τραμπ και τον στενό συντονισμό με τους συμμάχους» ενόψει της συνόδου μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του στην Αλάσκα την Παρασκευή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Απειλές Ρούτε για κυρώσεις σε Βραζιλία, Κίνα και Ινδία

NATO: Επικοινωνία Ρούτε με ΥΠΕΞ Λιθουανίας για τις παραβιάσεις από ρωσικά drones

Μητσοτάκης: Τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας

Μερτς: Η κατάπαυση πυρός πρωταρχικός στόχος Τραμπ στην Αλάσκα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο