Τραμπ: Θέλω συνάντηση με Πούτιν-Ζελένσκι αν πάει καλά η Αλάσκα

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα επιθυμούσε τη διεξαγωγή τριμερούς συνόδου με τη συμμετοχή του Ζελένσκι εφόσον πάει καλά το τετ-α-τετ με τον Πούτιν. Χαρακτήρισε «πολύ καλή» την τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Προειδοποίησε τη Ρωσία με κυρώσεις.

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 19:51

Αν η συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πάει καλά θα ήθελε να έχει μια δεύτερη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο και τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι μαζί, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. 

«Αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε και μια γρήγορη δεύτερη» είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ. «Θα ήθελα να το κάνω σχεδόν αμέσως και θα έχουμε μια γρήγορη δεύτερη συνάντηση ανάμεσα στο Πούτιν και τον Ζελένσκι και εμένα, αν με θέλουν να είμαι εκεί» ανέφερε σύμφωνα με το Reuters. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Τραμπ δεν παρουσίασε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη δεύτερη συνάντηση. 

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η Ρωσία θα υποστεί συνέπειες αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να σταματήσει τον πόλεμο. 

Δεν ανέφερε συγκεκριμένα τις συνέπειες αλλά προειδοποίησε για βαριές οικονομικές κυρώσεις. 

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σημερινή τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες ήταν πολύ καλή. «Είχαμε μια πολύ καλή τηλεδιάσκεψη. Ήταν στην τηλεδιάσκεψη. Ο πρόεδρος Ζελένσκι ήταν στην τηλεδιάσκεψη. Θα την βαθμολογούσα με 10, ήταν πολύ φιλική» τόνισε. 

