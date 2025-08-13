#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μπόστιτς (Fed): Εχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε για τα επιτόκια

Η εντολή μας για την πλήρη απασχόληση δεν κινδυνεύει στον ίδιο βαθμό που κινδυνεύει η εντολή μας για τον πληθωρισμό, τόνισε ο αξιωματούχος της Fed.

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 21:50

Η Fed έχει την πολυτέλεια να περιμένει προτού προσαρμόσει τα επιτόκια επειδή η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, δήλωσε ο αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας Ράφαελ Μπόστιτς.

«Η εντολή μας για την πλήρη απασχόληση δεν κινδυνεύει στον ίδιο βαθμό που κινδυνεύει η εντολή μας για τον πληθωρισμό» πρόσθεσε. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Μπόστιτς υποστήριξε ότι τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα έχουν αρχίσει να αισθάνονται κάποια πίεση στα οικονομικά τους και αυτή η πίεση αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει και προς πιο υψηλά εισοδήματα. 

Το γεγονός ότι πολλοί περισσότεροι άνθρωποι πραγματοποιούν αγορές με πιστωτική κάρτα δείχνει κάτι για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι καταναλωτές, σημείωσε. 

Σημείωσε επίσης ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιέσεις από τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

