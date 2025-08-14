#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσικό χτύπημα σε ουκρανικά εργοστάσια πυραύλων, πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Ρωσίας

Φωτιά σε διυλιστήριο της Ρωσίας έπειτα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ουκρανικά εργοστάσια πυραύλων έπληξε η Μόσχα.

14 Αυγούστου 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν τον Ιούλιο με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αριθμό ουκρανικών εργοστασίων πυραύλων, γραφείων σχεδιασμού όπλων και επιχειρήσεων παραγωγής καυσίμων για πυραύλους.

Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν αριθμό δυτικών συστημάτων πυραυλικής άμυνας -περιλαμβανομένων εκτοξευτήρων Πάτριοτ καθώς και ραντάρ στις περιφέρειες του Ντνιπροπετρόφσκ και του Σούμι- που είχαν αναπτυχθεί για να προστατεύουν τα εργοστάσια, ανακοίνωσε το υπουργείο.

«Εμποδίσθηκε απόπειρα από το καθεστώς του Κιέβου να οργανώσει, μαζί με τους δυτικούς εταίρους του, την παραγωγή πυραύλων για να πραγματοποιεί επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο.

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Ρωσίας έπειτα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Συντρίμμια από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που καταρρίφθηκαν, προκάλεσαν πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

«Πυροσβέστες άρχισαν γρήγορα τις προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα», ανακοίνωσε ο Αντρέι Μποτσάροφ μέσω του Telegram.

Η εταιρεία Lukoil, ιδιοκτήτρια του διυλιστηρίου, δεν έχει ακόμα απαντήσει σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει την επίθεση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 44 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, μεταξύ των οποίων εννέα πάνω από την περιφέρεια του Βόλγκογκραντ.

