Πισωγύρισμα για DeepSeek μετά τη χρήση κινέζικων τσιπ

Η προσπάθεια του Πεκίνου να απεξαρτηθεί από την αμερικανική τεχνολογία στοίχισε ακριβά στην κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Στον πάγο η κυκλοφορία της νέας εκδοχής της DeepSeek.

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 09:31

Η κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek καθυστέρησε την κυκλοφορία του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης αφού απέτυχε να το εκπαιδεύσει χρησιμοποιώντας τσιπ της Huawei, υπογραμμίζοντας τους περιορισμούς στην προσπάθεια του Πεκίνου να αντικαταστήσει την αμερικανική τεχνολογία.

Οπως αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι τρία άτομα με γνώση του θέματος, οι κινεζικές αρχές ενθάρρυναν την DeepSeek να χρησιμοποιήσει τον επεξεργαστή Ascend της Huawei αντί για τα συστήματα της Nvidia, μετά την κυκλοφορία του μοντέλου R1 τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, η κινεζική startup αντιμετώπισε συνεχόμενα τεχνικά προβλήματα κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης του R2 με τα τσιπ Ascend, γεγονός που την ώθησε να χρησιμοποιήσει τόσο τα τσιπ της Nvidia όσο και αυτά της Huawei, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. 

Μια πηγή των FT σημείωσε ότι αυτά τα προβλήματα ήταν ο κύριος λόγος για την καθυστέρηση της κυκλοφορίας του μοντέλου από τον Μάιο, κάτι που της κόστισε να μείνει πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Οι δυσκολίες της DeepSeek δείχνουν πώς τα κινεζικά τσιπ εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τα αμερικανικά για κρίσιμες εργασίες, τονίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κίνα στην προσπάθειά της για τεχνολογική αυτάρκεια.

 

