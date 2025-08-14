Αλβανική στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη με στόχο τη διαφθορά

Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη συζητά και διαφωνεί για την ασφάλεια και το εύρος της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), η Αλβανία την αξιοποιεί για να επιταχύνει την ένταξή της στην ΕΕ, γράφει το Politico. Εξετάζει δε ακόμη και το ενδεχόμενο ενός υπουργείου που θα διοικείται από ΤΝ.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα παρουσίασε τον περασμένο μήνα την ΤΝ ως εργαλείο για την εξάλειψη της διαφθοράς και την αύξηση της διαφάνειας, λέγοντας ότι η τεχνολογία θα μπορούσε σύντομα να γίνει το πιο αποτελεσματικό μέλος της αλβανικής κυβέρνησης.

«Μια μέρα, μπορεί να έχουμε ακόμη και ένα υπουργείο που θα διοικείται εξ ολοκλήρου από ΤΝ», είπε ο Ράμα σε συνέντευξη Τύπου τον Ιούλιο, συζητώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό. «Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα υπάρχει νεποτισμός ή σύγκρουση συμφερόντων», υποστήριξε.

Τοπικοί προγραμματιστές θα μπορούσαν ακόμη να εργαστούν για τη δημιουργία ενός μοντέλου ΤΝ που θα εκλεγεί ως υπουργός, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να «είναι η πρώτη που θα έχει ολόκληρη κυβέρνηση με υπουργούς ΤΝ και πρωθυπουργό», πρόσθεσε ο Ράμα.

Ο Μπεν Μπλούσι, πρώην πολιτικός του κυβερνώντος κόμματος και συγγραφέας με έντονο ενδιαφέρον για την ΤΝ, δήλωσε ότι πιστεύει πως δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθεί κανείς από την τεχνολογία και ότι θα υπάρξουν κράτη που θα διοικούνται από ΤΝ είναι μια πραγματική πιθανότητα, η οποία θα μπορούσε να ανατρέψει την έννοια της δημοκρατίας.

«Γιατί να πρέπει να επιλέγουμε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες ανθρώπινες επιλογές, αν η υπηρεσία που λαμβάνουμε από το κράτος θα μπορούσε να παρέχεται από ΤΝ;» αναρωτήθηκε ο Μπλούσι. «Οι κοινωνίες θα διοικούνται καλύτερα από την ΤΝ παρά από εμάς, γιατί δεν κάνει λάθη, δεν χρειάζεται μισθό, δεν μπορεί να διαφθαρεί και δεν σταματά να εργάζεται».

Η Αλβανία παλεύει εδώ και καιρό με τη διαφθορά σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, και η πολιτική δεν αποτελεί εξαίρεση. Το κυβερνών κόμμα έχει δει αρκετούς αξιωματούχους του να κατηγορούνται και να καταδικάζονται για διαφθορά. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα αντιμετωπίζει δίκη για διαφθορά, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος Ιλίρ Μέτα βρίσκεται στη φυλακή.

Η ΤΝ χρησιμοποιείται ήδη στη δημόσια διοίκηση για τη διαχείριση του δύσκολου τομέα των δημόσιων προμηθειών, ένα χώρο που η ΕΕ έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να ενισχύσει, καθώς και για την ανάλυση φορολογικών και τελωνειακών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζοντας παρατυπίες.

Η επικράτεια της χώρας παρακολουθείται επίσης από «έξυπνα» drones και δορυφορικά συστήματα που χρησιμοποιούν ΤΝ για να ελέγχουν για παρανομίες σε εργοτάξια και δημόσιες παραλίες, καθώς και για καλλιέργειες κάνναβης σε πιο αγροτικές περιοχές.

Υπάρχουν επίσης σχέδια για χρήση ΤΝ στην αντιμετώπιση προβλημάτων στους αλβανικούς δρόμους, με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου που θα στέλνει ειδοποίηση στην κινητή συσκευή του οδηγού για να μειώσει ταχύτητα, καθώς και για την αποστολή στοιχείων για κλήσεις υπέρβασης ταχύτητας μέσω SMS ή email. Η χώρα έχει αυτή τη στιγμή ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη, σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία, κυρίως λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Υπάρχουν επίσης φιλοδοξίες για χρήση ΤΝ στην υγεία, την εκπαίδευση και την ψηφιακή ταυτοποίηση των πολιτών.

Η Αλβανία, θυμίζει το Politico, έγινε πρωτοσέλιδο το 2024 όταν ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιείται ΤΝ για να βοηθήσει τη χώρα στην πορεία της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αφού άνοιξε επίσημα τις διαπραγματεύσεις το 2022, η χώρα ξεκίνησε την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο, που περιλαμβάνει εκατομμύρια σελίδες νόμων, κανόνων και προτύπων. Με τη σαρωτική νίκη του Ράμα στις εκλογές του 2025, με σύνθημα την ένταξη στην ΕΕ μέχρι το 2030, ο αγώνας για την ολοκλήρωση του έργου έχει αρχίσει.

Η ιδέα είναι ότι η ΤΝ θα αναλάβει τη μετάφραση και έπειτα την αναγνώριση αποκλίσεων μεταξύ εθνικών και κοινοτικών νόμων — η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται στην ενταξιακή διαδικασία.

Η Αλβανία συνεργάστηκε με τη Μίρα Μουράτι, πρώην τεχνική διευθύντρια της OpenAI και δημιουργό του ChatGPT, η οποία γεννήθηκε στη νότια Αλβανία.

«Την προσεγγίσαμε την πρώτη εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, όταν αντιληφθήκαμε την ύπαρξή του», είπε ο Ράμα. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, «οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ διεξάγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Ράμα σημείωσε ότι η Κροατία, η οποία όπως είπε «διέπρεψε» στην ευρωπαϊκή ένταξη, χρειάστηκε επτά χρόνια για να ολοκληρώσει τη διαδικασία — ενώ η Αλβανία στοχεύει να το κάνει σε πέντε, ολοκληρώνοντας τα έγγραφα έως το 2027.