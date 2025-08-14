#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ευχάριστη έκπληξη από το μέτωπο της ανάπτυξης για τη Βρετανία

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 0,3%, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ξεπερνώντας την πρόβλεψη του 0,1% της Τράπεζας της Αγγλίας.

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 09:53

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου τα πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο στο δεύτερο τρίμηνο, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στην κυβέρνηση, αλλά ανεβάζοντας ταυτόχρονα τον πήχη για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 0,3%, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS), ξεπερνώντας την πρόβλεψη του 0,1% της Τράπεζας της Αγγλίας. Η παραγωγή μόνο για τον Ιούνιο σημείωσε αύξηση 0,4% — διπλάσια από τις προσδοκίες — μετά από μέτριες πτώσεις στους δύο προηγούμενους μήνες.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η οικονομία άντεξε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που πάντα αναμενόταν δύσκολη, καθώς οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές επλήγησαν από την εισπρακτική πολιτική της κυβέρνησης, τις αυξήσεις τιμών σε ρυθμιζόμενους τομείς όπως η ενέργεια, την επιβολή φόρων στις αγορές κατοικιών, καθώς και τους δασμούς του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η αύξηση 0,7% στο πρώτο τρίμηνο ενισχύθηκε τεχνητά από τους κατασκευαστές που προσπάθησαν να προλάβουν τους αμερικανικούς δασμούς, αν και ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επανειλημμένα επαίνεσε την υπεροχή της Βρετανίας έναντι των άλλων χωρών της Ομάδας των Επτά, ως απόδειξη ότι η οικονομία κινείται σε θετική κατεύθυνση, θυμίζει το Bloomberg.

Τα δεδομένα φαίνεται επίσης να περιπλέκουν περαιτέρω την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας για το αν θα συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων από το τρέχον 4%, αφού στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι η οικονομία έχει χάσει λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν. 

 

