#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πρόβλεψη για πληθωρισμό 24% από την τουρκική κεντρική τράπεζα

Ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 33,5% τον προηγούμενο μήνα, επιβραδύνοντας περισσότερο από το αναμενόμενο και φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2021.

Πρόβλεψη για πληθωρισμό 24% από την τουρκική κεντρική τράπεζα

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 11:23

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους, διατηρώντας μια πιο αισιόδοξη στάση σε σχέση με τις αγορές και τις επιχειρήσεις.

Η νομισματική αρχή εξακολουθεί να αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί στο 24% μέχρι το τέλος του έτους, το ίδιο ποσοστό με την προηγούμενη τριμηνιαία παρουσίασή της τον Μάιο, όπως δήλωσε ο Διοικητής Φατίχ Καραχάν.

Οι προβλέψεις λειτουργούν ως βραχυπρόθεσμοι στόχοι για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, του οποίους ο επίσημος μακροπρόθεσμος στόχος είναι να μειώσουν τις αυξήσεις τιμών στο 5%. Για το 2026, η τράπεζα ανέβασε την πρόβλεψή της στο 16% από 12%.

«Ο ρυθμός πληθωρισμού από την τελευταία έκθεση υπερέβη την εκτίμηση της μεσοσταθμικής μας τιμής αλλά παραμένει εντός του εύρους πρόβλεψης», δήλωσε ο Καραχάν.

«Οι προσδοκίες βρίσκονται πάνω από τις προβλέψεις μας για τον πληθωρισμό», είπε ο διοικητής. «Αυτό συνεχίζει να αποτελεί κίνδυνο για την αποπληθωριστική πορεία. Απαιτεί να διατηρήσουμε τη σφιχτή και αποφασιστική μας στάση».

Η τράπεζα μείωσε το βασικό επιτόκιο στο 43% από 46%, εκπλήσσοντας τους οικονομολόγους με μεγαλύτερη μείωση από την αναμενόμενη.

Οι αγορές εμφανίζονται πιο προσεκτικές σχετικά με τον πληθωρισμό, εκτιμώντας ότι θα φτάσει σχεδόν στο 30% στο τέλος του 2025, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της κεντρικής τράπεζας.

Ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 33,5% τον προηγούμενο μήνα, επιβραδύνοντας περισσότερο από το αναμενόμενο και φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2021. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μειώθηκε 12,1% το εμπορικό έλλειμμα της Τουρκίας, στα 6,4 δισ. δολάρια

Ινδονησία: Συμφωνία με την Τουρκία για αγορά 48 μαχητικών αεροσκαφών

Επιστρέφει στις μειώσεις επιτοκίων η Τουρκία

Η χώρα ξεμένει από 30αρηδες έτοιμους για δουλειά

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο