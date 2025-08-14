Πρόβλεψη για πληθωρισμό 24% από την τουρκική κεντρική τράπεζα

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους, διατηρώντας μια πιο αισιόδοξη στάση σε σχέση με τις αγορές και τις επιχειρήσεις.

Η νομισματική αρχή εξακολουθεί να αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί στο 24% μέχρι το τέλος του έτους, το ίδιο ποσοστό με την προηγούμενη τριμηνιαία παρουσίασή της τον Μάιο, όπως δήλωσε ο Διοικητής Φατίχ Καραχάν.

Οι προβλέψεις λειτουργούν ως βραχυπρόθεσμοι στόχοι για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, του οποίους ο επίσημος μακροπρόθεσμος στόχος είναι να μειώσουν τις αυξήσεις τιμών στο 5%. Για το 2026, η τράπεζα ανέβασε την πρόβλεψή της στο 16% από 12%.

«Ο ρυθμός πληθωρισμού από την τελευταία έκθεση υπερέβη την εκτίμηση της μεσοσταθμικής μας τιμής αλλά παραμένει εντός του εύρους πρόβλεψης», δήλωσε ο Καραχάν.

«Οι προσδοκίες βρίσκονται πάνω από τις προβλέψεις μας για τον πληθωρισμό», είπε ο διοικητής. «Αυτό συνεχίζει να αποτελεί κίνδυνο για την αποπληθωριστική πορεία. Απαιτεί να διατηρήσουμε τη σφιχτή και αποφασιστική μας στάση».

Η τράπεζα μείωσε το βασικό επιτόκιο στο 43% από 46%, εκπλήσσοντας τους οικονομολόγους με μεγαλύτερη μείωση από την αναμενόμενη.

Οι αγορές εμφανίζονται πιο προσεκτικές σχετικά με τον πληθωρισμό, εκτιμώντας ότι θα φτάσει σχεδόν στο 30% στο τέλος του 2025, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της κεντρικής τράπεζας.

Ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 33,5% τον προηγούμενο μήνα, επιβραδύνοντας περισσότερο από το αναμενόμενο και φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2021.