Χούθι: Ανέλαβαν την ευθύνη για εκτόξευση πυραύλου κατά του Ισραήλ

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών της Υεμένης Γιαχία Σαρί δήλωσε στοχοποιήθηκε το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 11:27

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, την ευθύνη για τη ρίψη του οποίου ανέλαβαν λίγο αργότερα οι αντάρτες Χούθι.

"Πριν από λίγο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε από τις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ", ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι Γιαχία Σαρί δήλωσε λίγο αργότερα ότι οι αντάρτες στοχοθέτησαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, "με βαλλιστικό υπερηχητικό πύραυλο".

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι δρουν σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

