Νέα πυραυλική δοκιμή φαίνεται να ετοιμάζει η Ρωσία στον Αρκτικό Κύκλο

Η Ρωσία φαίνεται να προετοιμάζεται να δοκιμάσει έναν νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο Κρουζ που διαθέτει, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς ερευνητές και μια δυτική πηγή ασφαλείας, λίγες ώρες πριν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αλάσκα, για το θέμα της Ουκρανίας.

Ο Τζέφρι Λιούις του Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών Μίντλμπερι με έδρα την Καλιφόρνια και ο Ντέκερ Έβελεθ του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης CNA, με έδρα τη Βιρτζίνια, κατέληξαν στις αξιολογήσεις τους ξεχωριστά μελετώντας εικόνες που ελήφθησαν τις τελευταίες εβδομάδες από την Planet Labs, μια ιδιωτική εταιρεία δορυφορικών παρατηρήσεων.

Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι οι φωτογραφίες δείχνουν εκτεταμένη δραστηριότητα στο πεδίο δοκιμών Πάνκοβο στο αρχιπέλαγος Νόβαγια Ζεμλιά της Θάλασσας του Μπάρεντς, όπως άφιξη πρόσθετου προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και πλοίων και αεροσκαφών που σχετίζονταν με προηγούμενες δοκιμές του πυραύλου Κρουζ 9M730 Burevestnik.

Μια δυτική πηγή ασφαλείας, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια δοκιμή του Burevestnik.

Ο Λιούις ανέφερε ότι η δοκιμή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, αυξάνοντας την πιθανότητα να επισκιάσει τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Πούτιν είχε δηλώσει παλαιότερα ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος είναι «ανίκητος» απέναντι στις τρέχουσες και μελλοντικές αντιπυραυλικές άμυνες, με σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και απρόβλεπτη διαδρομή πτήσης.

Ειδικοί στον έλεγχο των εξοπλισμών δήλωσαν ότι η ανάπτυξη αυτού του πυραύλου έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τη Μόσχα, ειδικά από τη στιγμή που ο Τραμπ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο την ανάπτυξη της αμερικανικής ασπίδας αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome.

Αν προετοιμαζόταν μια άσκηση αυτού του είδους, θα είχε προγραμματιστεί πολύ πριν από την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, ανέφεραν οι ερευνητές.

Ωστόσο, ο Πούτιν θα μπορούσε να είχε αναστείλει τις προετοιμασίες ενόψει της συνάντησης με τον Τραμπ, για να σηματοδοτήσει την προθυμία του να τερματίσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία, καθώς και να επανεκκινήσει τις συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών με τις ΗΠΑ.

Η New START, η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας που περιορίζει την ανάπτυξη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, λήγει στις 5 Φεβρουαρίου.

Ο πύραυλος Burevestnik έχει κακό ιστορικό δοκιμών, σύμφωνα με την οργάνωση «Πρωτοβουλία για την Πυρηνική Απειλή», με δύο εν μέρει επιτυχημένων δοκιμών σε 13 γνωστές προσπάθειες.

Οι Έβελεθ και Λιούις δήλωσαν ότι άρχισαν να εξετάζουν εικόνες του Πάνκοβο από τον Ιούλιο, όταν η Ρωσία δημοσίευσε στις 6 Αυγούστου ειδοποίηση προς τους ναυτικούς να μείνουν μακριά από την περιοχή από τις 9 έως τις 12 Αυγούστου.

Το Reuters βρήκε μια σειρά από ειδοποιήσεις στην υπηρεσία NOTAM του Διαδικτύου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ που εκδόθηκαν από τη Ρωσία, οι οποίες έδειχναν ένα πιθανό χρονικό περιθώριο εκτόξευσης μεταξύ 9 και 22 Αυγούστου.

Ο νορβηγικός στρατός δήλωσε στο Reuters ότι η Θάλασσα του Μπάρεντς είναι «προνομιακή τοποθεσία για ρωσικές δοκιμές πυραύλων» και ότι είχε ενδείξεις και ναυτικές προειδοποιήσεις για «προετοιμασίες για δραστηριότητες δοκιμών», χωρίς όμως να ριψοκινδυνεύει κάποια πρόβλεψη για το είδος των πυρομαχικών που πρόκειται να δοκιμαστούν.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr