Τουλάχιστον 16 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με drones στη Ρωσία

Στοχοποιήθηκε πολυκατοικία στην πόλη Ροστόφ καθώς και το Μπέλγκοροντ στα σύνορα. Σε σοβαρή κατάσταση δύο από τους τραυματίες.

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 12:23

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν δύο ρωσικές πόλεις σήμερα σε επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 ανθρώπων, δήλωσαν οι τοπικές αρχές, μία ημέρα πριν από τη συνάντηση κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο σοβαρά, όταν drone έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Ροστόφ επί του Ντον, στη νότια Ρωσία, δήλωσε ο προσωρινός περιφερειακός κυβερνήτης.

Τρεις πολίτες τραυματίστηκαν στην πόλη Μπέλγκοροντ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, ο οποίος ανήρτησε βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα drone να χτυπά ένα αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ο επικεφαλής της ρωσικής περιφέρειας Βόλγκοραντ δήλωσε ότι η πτώση θραυσμάτων από ουκρανικά drones προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

