Βράδυ Παρασκευής το κρίσιμο τετ α τετ Τραμπ - Πούτιν

Το πρόγραμμα της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στο Ανκορατζ της Αλάσκα έχει συμφωνηθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ.

Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 11:30 το πρωί (γύρω στις 10:30 το βράδυ σε ώρα Ελλάδας), ενώ θα υπάρξει τετ α τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσία μεταφραστών.

Οι δυο άντρες θα έχουν και ευρύτερη διάσκεψη, παρουσία των εκπροσώπων των δυο χωρών, αλλά και γεύμα εργασίας, τόνισε ο κ. Ουσάκοφ. Η ρωσική αποστολή θα αποτελείται από τον ίδιο, αλλά και τους κ.κ. Μπελούσοφ, Σιλουάνοφ και Ντμιτρίεφ.

Θα συζητηθούν πολύ ευαίσθητα ζητήματα, με κεντρικό τη ρύθμιση της ουκρανικής κρίσης, τόνισε ο κ. Ουσάκοφ, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει κοινή συνέντευξη Τύπου με τη λήξη των διεργασιών.

Οι δυο ηγέτες θα συζητήσουν ακόμη εμπορικά ζητήματα αλλά και θέματα οικονομικής συνεργασίας, όπου υπάρχουν τεράστιες προοπτικές, τόνισε ο εκπρόσωπος του Πούτιν.

Πούτιν: Πιθανό ένα deal με Τραμπ στον έλεγχο των πυρηνικών

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για λύση στο μέτωπο της Ουκρανίας προσθέτοντας ότι Μόσχα και Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών οπλών.

Μιλώντας σε συνάντηση στο Κρεμλίνο με τους ανώτατους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους της Ρωσίας, ο Πούτιν δήλωσε ότι τους ενημερώνει για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ σχετικά με την Ουκρανία, καθώς και για τις διμερείς συνομιλίες με το Κίεβο.

«Θα ήθελα να σας πω σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε με την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζετε, καταβάλλει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά δυναμικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, να τερματιστεί η κρίση και να επιτευχθούν συμφωνίες που να εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων σε αυτή τη σύρραξη», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ στοχεύουν στη δημιουργία «μακροπρόθεσμων συνθηκών ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά, εάν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε στους επόμενους σταδιακούς ελέγχους των στρατηγικών επιθετικών οπλών».

Τραμπ: Θέλω συνάντηση με Πούτιν-Ζελένσκι αν πάει καλά η Αλάσκα

Αν η συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πάει καλά θα ήθελε να έχει μια δεύτερη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο και τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι μαζί, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε και μια γρήγορη δεύτερη» είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ. «Θα ήθελα να το κάνω σχεδόν αμέσως και θα έχουμε μια γρήγορη δεύτερη συνάντηση ανάμεσα στο Πούτιν και τον Ζελένσκι και εμένα, αν με θέλουν να είμαι εκεί» ανέφερε σύμφωνα με το Reuters.

Όπως μετέδιδε το Reuters, ο Τραμπ δεν παρουσίασε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη δεύτερη συνάντηση.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η Ρωσία θα υποστεί συνέπειες αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να σταματήσει τον πόλεμο. Δεν ανέφερε συγκεκριμένα τις συνέπειες αλλά προειδοποίησε για βαριές οικονομικές κυρώσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σημερινή τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες ήταν πολύ καλή. «Είχαμε μια πολύ καλή τηλεδιάσκεψη. Ήταν στην τηλεδιάσκεψη. Ο πρόεδρος Ζελένσκι ήταν στην τηλεδιάσκεψη. Θα την βαθμολογούσα με 10, ήταν πολύ φιλική» τόνισε.