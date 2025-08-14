Στο Νέο Δελχί μεταβαίνει υψηλόβαθμος Κινέζος αξιωματούχος

Υψηλόβαθμος Κινέζος αξιωματούχος θα μεταβεί στην Ινδία τη Δευτέρα. Ο αξιωματούχος αυτός είναι πιθανότατα ο Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, ο οποίος στο πλαίσιο του ταξιδιού του αναμένεται να συναντήσει τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ινδίας Ατζίτ Ντοβάλ και τον υπουργό Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, σύμφωνα με πηγές.

Αν πραγματοποιηθεί, θα πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του Γι στην Ινδία εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια, καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να αναθερμάνει τις σχέσεις του με το Νέο Δελχί, έπειτα από τη διεθνή αναστάτωση που έχει προκαλέσει ο εμπορικός πόλεμος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδει το Bloomberg.

Κεντρικό θέμα στις συζητήσεις των δύο πλευρών θα αποτελέσει η μείωση του αριθμού των στρατευμάτων κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων στα Ιμαλάια. Αν ο στόχος αυτός επιτευχθεί, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημαντικός καταλύτης για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι οι σχέσεις τους ψυχράνθηκαν ουσιαστικά, μετά τη φονική διασυνοριακή σύγκρουση του 2020, η οποία στοίχησε τη ζωή σε 20 Ινδούς και τέσσερις Κινέζους στρατιώτες.

Υπό εξέταση η αναβίωση του διμερούς εμπορίου

Από την πλευρά του το Πεκίνο δηλώνει «πρόθυμο να εντείνει την επικοινωνία και τον συντονισμό με την Ινδία» επί του θέματος. «Το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ινδίας έχει διαδραματίσει εδώ και καιρό σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων των δύο χωρών που ζουν στα σύνορα», ανέφερε χαρακτηριστικά το κινεζικό ΥΠΕΞ. Άλλωστε η Κίνα έχει ήδη χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές ορισμένων λιπασμάτων προς την Ινδία.

Την Κίνα σχεδιάζει να επισκεφτεί ο Ινδός πρωθυπουργός Μόντι

Από την άλλη πλευρά ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αναμένεται να μεταβεί στην Κίνα αργότερα αυτόν τον μήνα για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Εκεί θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στην Τιαντζίν στις 31 Αυγούστου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται επίσης να παραστεί στη συνάντηση του Οργανισμού Συνεργασίας του Οργανισμού.