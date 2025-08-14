#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας πιθανόν να υιοθετήσει η ΕΕ τον Σεπτέμβριο

Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση υιοθέτησε το 18ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας τον Ιούλιο.

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 16:48

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποντέστα, δήλωσε ότι η ΕΕ πιθανόν να υιοθετήσει μια ακόμη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας τον επόμενο μήνα, σε μια προσπάθεια να εντείνει την πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, μεταδίδει το Bloomberg.

Δεν έδωσε ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα μπορούσαν να περιλαμβάνει το 19ο πακέτο περιορισμών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το 18ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας τον Ιούλιο.

