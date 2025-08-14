#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας

Ογδόντα τέσσερις Ρώσοι στρατιωτικοί επέστρεψαν στη χώρα τους με αντάλλαγμα τον επαναπατρισμό 84 Ουκρανών. Ανάμεσά τους και πολίτες «που κρατούνταν από το 2014, το 2016 και το 2017», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι μία μέρα πριν τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν.

Νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 15:50

Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σήμερα σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανακοίνωσαν το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παραμονή της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΑΜ, «84 Ρώσοι στρατιωτικοί επέστρεψαν από εδάφη που ελέγχονται από το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα, παραδόθηκαν 84 αιχμάλωτοι πολέμου από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του δήλωσε πως επέστρεψαν στην Ουκρανία 84 αιχμάλωτοι πολέμου, συμπεριλαμβανομένων πολιτών, που κρατούνταν σχεδόν μια δεκαετία. «Μεταξύ των πολιτών που απελευθερώθηκαν σήμερα είναι εκείνοι που κρατούνταν από τους Ρώσους από το 2014, το 2016 και το 2017», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X. «Μεταξύ των στρατιωτικών που απελευθερώθηκαν σήμερα είναι οι υπερασπιστές της Μαριούπολης», συμπλήρωσε.

Η ανταλλαγή αιχμαλώτων και σορών νεκρών στρατιωτών είναι ένας από τους λίγους τομείς όπου η Μόσχα και το Κίεβο συνεχίζουν να συνεργάζονται, περισσότερα από 3,5 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει χιλιάδες κρατούμενους φέτος, με βάση συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια τριών γύρων άμεσων συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη από τον Μάιο έως τον Ιούλιο. Αυτές οι ανταλλαγές ωστόσο ήταν το μόνο απτό αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τουλάχιστον 16 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με drones στη Ρωσία

Ρωσικό χτύπημα σε ουκρανικά εργοστάσια πυραύλων, πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Ρωσίας

Μπέσεντ προς Ευρωπαίους: Είστε έτοιμοι για δασμούς 200% κατά της Κίνας;

Μητσοτάκης: Τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο